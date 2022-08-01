بكل سهُولة طريقة عمل كيك الشيكولاتة بالصوص اللذيذ

كعكة الشوكولاتة من ألذ أنواع الحَلْويات التي يحبها الصغار والكبار، وهِيْ مفِيْدة ومغذية وغنية بالشوكولاتة اللذيذة، والتي يمكنك بسهُولة تحضيرها وتحضيرها فِيْ المناسبات المختلفة وتقديمها لضيوفك مع كوب من الشاي أو القهُوة، كَمْا يمكن تحضيرها لتناولها فِيْ الحدائق والاستمتاع بمذاقها الرائع.
مكونات كعكة الشوكولاتة
- 2 كوب دقيق أبيض ناعم.
- 2 كوب سكر أبيض.
- كوب من الكاكاو الخام.
- كوب ونصف من الماء الساخن.
- كوب زيت
- 6 بيضات
- ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر.
- نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز.
- ملعقة صغيرة نسكافِيْه.
- ربع ملعقة صغيرة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة فانيليا.
لتزيين الكيك نحتاج –
- 500 جرام شوكولاتة داكنة.
- ربع كوب زيت.
- نصف كوب ماء مثلج.
- 2 ملاعق كبيرة من كريمة شانتيلي النيئة.
طريقة تحضير كعكة الشوكولاتة
- فِيْ وعاء عميق نضيف الطحين والكاكاو والملح.
- ثم أضيفِيْ البيكنج بودر وصودا الخبز واخلطي المكونات جيدًا.
- ثم، فِيْ وعاء عميق آخر، أضيفِيْ البيض والسكر والفانيليا.
- اخرجي الخلاط الكهربائي واخلطي جيدا.
- ثم نضيف الدقيق شيئًا فشيئًا ونخلطهم.
- ثم، فِيْ وعاء عميق، أضيفِيْ الماء والزيت واتركيهما حتى يغلي، ثم أطفئي النار.
- أضيفِيْ مزيج الماء الساخن تدريجياً إلى الكيك مع التحريك، ثم أضيفِيْ النسكافِيْه.
- نأخذ قالب كيك ونضعه فِيْ الزبدة ثم نضيف خليط الكيك.
- توضع الكعكة فِيْ فرن محمّى على حرارة 180 درجة مئوية على رف متوسط لمدة 45 دقيقة أو حتى تنضج تمامًا.
- فِيْ وعاء عميق نضيف الماء المثلج والكريمة المخفوقة، خذ الخلاط الكهربائي واضرب المكونات حتى تحصل على قوام كريمي.
- بعد ذلك، تذوب الشوكولاتة فِيْ حمام مائي ويضاف الزيت ويقلب حتى تمتزج المكونات.
- أضيفِيْ الشوكولاتة إلى كريمة الشانتيلي، واخفقيها بخلاط كهربائي، وضعيها فِيْ الثلاجة لتجميدها.
- ثم نقسم الكعكة إلى قسمين ونضع القانش بالداخل وعلى الجانبين.
- ثم نضع الكعكة فِيْ الثلاجة لمدة ساعة ونصف حتى تتشكل.
- ثم نخرجها ونضيف الشوكولاتة الداكنة السائلة، ثم نضعها فِيْ الثلاجة حتى تلتصق كل الطبقات ببعضها.
- نخرج كعكة الشوكولاتة من الثلاجة ونقطعها ونقدمها وهِيْ جيدة وشفاء.