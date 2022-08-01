بكل سهُولة طريقة عمل كيك الشيكولاتة بالصوص اللذيذ

كعكة الشوكولاتة من ألذ أنواع الحَلْويات التي يحبها الصغار والكبار، وهِيْ مفِيْدة ومغذية وغنية بالشوكولاتة اللذيذة، والتي يمكنك بسهُولة تحضيرها وتحضيرها فِيْ المناسبات المختلفة وتقديمها لضيوفك مع كوب من الشاي أو القهُوة، كَمْا يمكن تحضيرها لتناولها فِيْ الحدائق والاستمتاع بمذاقها الرائع.

مكونات كعكة الشوكولاتة

2 كوب دقيق أبيض ناعم.

2 كوب سكر أبيض.

كوب من الكاكاو الخام.

كوب ونصف من الماء الساخن.

كوب زيت

6 بيضات

ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر.

نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

ملعقة صغيرة نسكافِيْه.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

لتزيين الكيك نحتاج –

500 جرام شوكولاتة داكنة.

ربع كوب زيت.

نصف كوب ماء مثلج.

2 ملاعق كبيرة من كريمة شانتيلي النيئة.

طريقة تحضير كعكة الشوكولاتة