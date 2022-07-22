بكوب سكر طريقة عمل غزل البنات بدون ماكينة أو خلاط بطعم يجنن احَلْي من الجاهز

حَلْوى القطن هِيْ من أشهى الحَلْويات وأكثرها شعبية بين الأطفال من جميع الأعمار، وفِيْ الماضي كان الباعة الجائلون يجوبون الشوارع راغبين فِيْ بيعها وخاصة للفتيات، أو يتم صنعها بآلات مخصصة فِيْ النوادي الليلية والأماكن العامة المختلفة، ولكن ظهرت مؤخرًا بعض النماذج التي يمكن شراؤها، بهدف صنعها فِيْ المنزل، دون استخدام أي آلة أو حتى باستخدام الخلاط، مما يسهل على ربات البيوت. وتوفِيْر المال والجهد وإتاحته فِيْ أي وقت
كيفِيْة صنع غزل البنات بدون آلة أو خلاط
المكونات
- كوب وربع سكر.
- بضع قطرات من اللون الطبيعي (حسب الدرجة التي تفضلها، أحمر أو وردي أو أزرق).
- عدة ملاعق أو عيدان تناول الطعام.
- مجموعة من أوعية الطعام ذات الحجم المناسب.
- قطرتان من المنكهات الغذائية (يفضل أن تكون سائلة بدلاً من مسحوق).
كيفِيْة صنع غزل البنات بدون آلة أو خلاط
- فِيْ وعاء مناسب، اخلطي كَمْية السكر مع بضع قطرات من ألوان الطعام أو الصبغة التي تختارها (يفضل طحن كَمْية السكر فِيْ مطحنة لتحويلها إلى مسحوق).
- قلّب السكر وملون الطعام باستمرار بأصابعك، حتى تصبح حبيبات السكر كلها بنفس لون الطعام الذي تستخدمه.
- أضف نكهة الطعام إلى السكر الملون واستمر فِيْ التقليب بأصابعك حتى تصبح المكونات ناعمة.
- انقلي المكونات إلى وعاء آخر، وضعيها على نار متوسطة وابدئي فِيْ تقليب المكونات جيدًا بالملعقة الخشبية، حتى يتحول السكر إلى كراميل بقوام سائل.
- أحضر قدرًا آخر بارتفاع مختلف وضعه على نار متوسطة حتى يسخن قليلاً.
- ثم خذ كَمْية صغيرة من السكر بالكراميل وحرك الملعقة الخشبية على حواف الوعاء بحركة دائرية، حتى تتشكل خيوط رفِيْعة من غزل البنات.
- كرر هذه العملية حتى تقوم بتشكيل كرة من خيط القطن، لتشكيل كرة بالحجم الذي تريده.
- وتأكد، عزيزي، من استخدام أوعية الطعام غير اللاصقة لتسهِيْل صنع خيوط قطنية، ويجب عليك ارتداء القفازات إذا كنت تخلط حبيبات السكر مع ألوان الطعام والنكهات.