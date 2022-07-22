بكوب سكر طريقة عمل غزل البنات بدون ماكينة أو خلاط بطعم يجنن احَلْي من الجاهز

حَلْوى القطن هِيْ من أشهى الحَلْويات وأكثرها شعبية بين الأطفال من جميع الأعمار، وفِيْ الماضي كان الباعة الجائلون يجوبون الشوارع راغبين فِيْ بيعها وخاصة للفتيات، أو يتم صنعها بآلات مخصصة فِيْ النوادي الليلية والأماكن العامة المختلفة، ولكن ظهرت مؤخرًا بعض النماذج التي يمكن شراؤها، بهدف صنعها فِيْ المنزل، دون استخدام أي آلة أو حتى باستخدام الخلاط، مما يسهل على ربات البيوت. وتوفِيْر المال والجهد وإتاحته فِيْ أي وقت

كيفِيْة صنع غزل البنات بدون آلة أو خلاط

المكونات

كوب وربع سكر.

بضع قطرات من اللون الطبيعي (حسب الدرجة التي تفضلها، أحمر أو وردي أو أزرق).

عدة ملاعق أو عيدان تناول الطعام.

مجموعة من أوعية الطعام ذات الحجم المناسب.

قطرتان من المنكهات الغذائية (يفضل أن تكون سائلة بدلاً من مسحوق).

كيفِيْة صنع غزل البنات بدون آلة أو خلاط