بكوب كاكاو طريقة عمل النوتيلا فِيْ البيت بنفس وقوام الطعم الجاهز مش هتشتري من برة تاني 

تعتبر نوتيلا من أنواع الشوكولاتة المختلفة فِيْ النكهة، فهِيْ محبوبة من قبل الكبار والصغار، وخاصة الأطفال الذين يترددون فِيْ طلبها من أمهاتهم بشكل يومي. بشكل مستمر، ونظرًا لكثرة الطلبات من الأمهات، فإنهن بحاجة إلى توفِيْرها بشكل مستمر، وبالتالي فهِيْ بحاجة إلى ميزانية خاصة عند شرائها، فهِيْ غالية الثمن، لذلك تبحث جميع الأمهات عن طريقة للعمل فِيْ المنزل لتوفِيْرها ومنحها لأطفالهم بشكل دائم، لهذا السبب سنوضح لك كيفِيْة صنع نوتيلا فِيْ المنزل بمكونات رخيصة ورخيصة ونفس نكهة المستحضرات.

طريقة عمل النوتيلا فِيْ المنزل مع كوب من الكاكاو

يحب الأطفال الخبز بالنوتيلا أو الحَلْويات المضاف إليها شوكولاتة النوتيلا، ويفضلون أيضًا تناوله قبل الذهاب إلى المدرسة، ونظراً لارتفاع سعره، تبحث الأمهات عن طرق لتحضيره فِيْ المنزل، ويفضل جميع أفراد الأسرة تناوله مع الفطور والعشاء، ويمكن تحضيرها فِيْ المنزل بنفس النكهة المطبوخة مسبقًا، مع توفِيْر المكونات التالية.

المكونات

كريم كراميل.

علبة قشطة.

4 ملاعق كبيرة من حَلْيب نيدو.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

كوب من مسحوق الكاكاو.

1 ملعقة كبيرة نسكافِيْه.

نصف كوب سكر أبيض ناعم.

فانيلا.

طريقة تحضير نوتيلا منزلية الصنع مع كوب من الكاكاو

بلد إنتاج النوتيلا هِيْ إيطاليا، وقد تم تسويقها فِيْ جميع البلدان حتى اشتهرت بألذ أنواع الشوكولاتة التي يمكن تناولها فِيْ الوجبات أو إضافتها إلى الحَلْويات، لكن الأسعار المرتفعة جعلت معظم الأمهات لا تستطيع تسوق باستمرار، لذلك فهم يبحثون عن طريقة لجعلها فِيْ المنزل بمكونات بسيطة، ويمكن صنع أفضل نوتيلا فِيْ المنزل بأقل تكلفة من خلال توفِيْر المكونات المذكورة أعلاه وما يليها.

نضع حَلْيب نيدو والسكر والفانيليا ومسحوق الكاكاو ونخلط جميع المكونات.

ثم نضع هذه المكونات فِيْ الخلاط الكهربائي، نضيف الكريمة وكريمة الكراميل والنسكافِيْه، ونشغل الخلاط.

مع تشغيل الخلاط، أضيفِيْ الزيت النباتي واستمري فِيْ خفق الخليط حتى تذوب جميع المكونات ويصبح المزيج ناعمًا.

اسكبي نوتيلا فِيْ وعاء زجاجي واحتفظي بها فِيْ الثلاجة لحين استخدامها.

شوكولاتة النوتيلا من أشهر الأطعمة والحَلْويات التي يحبها الكبار والصغار على حد سواء، ونظراً لارتفاع سعرها، تلجأ الكثير من النساء للبحث عن طريقة لصنع شوكولاتة نوتيلا فِيْ المنزل بدلاً من شرائها، فهِيْ رخيصة وذات مذاق أفضل من جاهز -فعله