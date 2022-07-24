بكوب من الدقيق اعملي كيكة الحَلْيب الهشة واللذيذة لعائلتك بدون تكاليف وطريقة سريعة

إسفنجة الحَلْيب من ألذ أنواع الكيك الإسفنجي حيث تتميز بطعمها اللذيذ والرائع ومذاقها المميز عن باقي أنواع الكيك الإسفنجية الأخرى. tipos son bizcocho de naranja, bizcocho, bizcocho de chocolate y muchos más, cada tipo de ellos se distingue con un sabor diferente y delicioso, pero el bizcocho de leche es uno de los bizcochos ligeros que a todas las personas les encantan, en especial a الصغار

طريقة عمل كعكة الحَلْيب الهشة

مقادير كعكة الحَلْيب الساخنة

كعكة الحَلْيب الرقيقة

كوب كبير من الدقيق الأبيض منخول.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة من مسحوق الفانيليا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ربع كوب سكر أبيض ناعم.

بيضتان

· نصف كوب زيت نباتي.

ثلاث ملاعق كبيرة زبدة طرية.

نصف كوب حَلْيب سائل.

طريقة عمل كعكة الحَلْيب الساخنة