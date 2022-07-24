بكوب من الدقيق اعملي كيكة الحَلْيب الهشة واللذيذة لعائلتك بدون تكاليف وطريقة سريعة

إسفنجة الحَلْيب من ألذ أنواع الكيك الإسفنجي حيث تتميز بطعمها اللذيذ والرائع ومذاقها المميز عن باقي أنواع الكيك الإسفنجية الأخرى. tipos son bizcocho de naranja, bizcocho, bizcocho de chocolate y muchos más, cada tipo de ellos se distingue con un sabor diferente y delicioso, pero el bizcocho de leche es uno de los bizcochos ligeros que a todas las personas les encantan, en especial a الصغار
طريقة عمل كعكة الحَلْيب الهشة
مقادير كعكة الحَلْيب الساخنة
كعكة الحَلْيب الرقيقة
- كوب كبير من الدقيق الأبيض منخول.
- ربع ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة كبيرة من مسحوق الفانيليا.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- ربع كوب سكر أبيض ناعم.
- بيضتان
- · نصف كوب زيت نباتي.
- ثلاث ملاعق كبيرة زبدة طرية.
- نصف كوب حَلْيب سائل.
طريقة عمل كعكة الحَلْيب الساخنة
- فِيْ البداية نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ثم نأخذ قالب كيك ونشحمه بالزبدة ونضع فِيْه رشة طحين.
- ثم نعد صحنًا عميقًا ونضع فِيْه كوبًا من السكر الأبيض الناعم ونضيف ربع كوب كبير من الزيت النباتي ونعد خلاطًا كهربائيًا.
- ثم نقوم بتشغيله على أعلى سرعة حتى يذوب السكر جيدًا ويكون لون الخليط خفِيْفًا، وتضاف بيضتان وملعقة كبيرة من مسحوق الفانيليا مع الاستمرار فِيْ تشغيل المضرب.
- نستمر فِيْ الخلط حتى نحصل على مزيج متجانس ناعم ودسم، ثم نجهز طبق آخر ونضيف كوب كبير من الدقيق الأبيض المنخول وربع ملعقة صغيرة ملح.
- ثم نضع ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر ونقلبها ونضع خليط الدقيق فوق خليط السكر.
- نحضر قدرًا عميقًا ونضعه على النار ونضع فِيْه نصف كوب كبير من الحَلْيب السائل وثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة الطرية.
- حركي المزيج لإذابة الزبدة ودفئ الحَلْيب قليلاً، ثم اسكبي الحَلْيب فِيْ خليط الكيك واستمري فِيْ العجن حتى تحصلي على قوام الكيك الناعم والمناسب.
- ثم نضع خليط الكيك فِيْ القالب ونضعه فِيْ الفرن ونتركه لمدة أربعين دقيقة تقريباً حتى يستقر جيداً.