بكوب من دقيق السميد اعملي أحَلْى تحَلْية باردة سريعة بدون فرن

اقامة حَلْوى باردة سريعة هِيْ من الحَلْويات التي تصنع بدون فرن وهِيْ من المنقذات الحَلْويات لان طريقة عملها سهلة وسريعة ولا تتطلب جهدا كبيرا او وقتا طويلا فِيْ تحضيرها وهِيْ عبارة عن طبقة من البسبوسة خليط من الطحين وطبقة كريمة أخرى رخيصة، وهِيْ مصنوعة من مكونات بسيطة للغاية، رخيصة الثمن وستحبها عائلتك كثيرًا، ولهذا سنقدمها لك اليوم من خلال موقع ثقافني المكونات وطريقة التحضير حَلْوى باردة سريعة بدون فرن بالتفصيل.

مكونات سريعة للحَلْويات الباردة

تتكون حَلْوى باردة سريعة من بين المكونات البسيطة وغير المكلفة المتوفرة فِيْ المنزل، فهِيْ كالتالي

الصف الأول

كوب سكر

عصارة الليمون.

كأس من الماء.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب سميد ناعم.

2 ملاعق كبيرة من الدهُون.

كوب حَلْيب سائل.

للطبقة الثانية

1/2 كوب حَلْيب سائل.

2 ملاعق كبيرة من السكر.

1/2 كوب نشاء.

ملعقة زبدة.

رشة فانيليا.

لتزيين

فول سوداني مطحون.

كيفِيْة التحضير والاستعداد

طريقة عمل حَلْوى باردة سريعة الأمر سهل جدًا، لا تحتاج إلى فرن، ويمكنك تنفِيْذه بسهُولة فِيْ المنزل كَمْا يلي

أحضر إناءً مناسبًا وضع فِيْه كوبًا من السكر، أضف كوبًا من الماء ثم ضعه على النار. يُغلى المزيج، ثم يُضاف عصير الليمون والفانيليا، ويُترك لمدة 10 دقائق، ثم يُرفع عن النار. بعد ذلك نحضر مقلاة ونضعها على النار ونسكب فِيْها ملعقتين من السمن حتى تذوب وتصبح ساخنة، ثم نضيف إليها كوب سميد ناعم. مع التحريك المستمر حتى يتحول إلى لون ذهبي، ثم نخفضه بالشراب الذي صنعناه ونقلب حتى يمتص تمامًا. ثم يضاف كوب من الحَلْيب السائل ويقلب حتى يمتص الدقيق السوائل مع التحريك على نار متوسطة. نحضر قدر آخر لتحضير الطبقة الثانية، نضع السكر والنشا وكوب ونصف من الحَلْيب السائل ونقلب البرد. ثم نرفعها إلى النار مع التحريك باستمرار حتى تنقلب، ثم نضيف ملعقة كبيرة من الزبدة ورشة فانيليا ونقلب جيداً ونرفع عن النار. نأخذ صينية بيركس وننشر خليط السميد جيداً وبشكل متساوي. ثم ننزل بالطبقة الثانية من الكريمة وننشرها جيداً، ثم نضعها فِيْ الثلاجة أو نتركها حتى تبرد. ثم زينيها بالفول السوداني المسحوق أو أي مكسرات متوفرة لديك وقومي بتقطيعها وضعيها على أطباق التقديم ولفِيْها هنا وعلى الشفاه.

فوائد دقيق السميد

لدقيق السميد فوائد متعددة للجسم، سنتعرف على بعضها أدناه

يساعد فِيْ السيطرة على مستوى السكر فِيْ الدم. يساعد على إنقاص الوزن لأنه يمتص ببطء فِيْ المعدة ويعطي إحساسًا رائعًا بالشبع لفترة طويلة. يحسن إنتاج الطاقة فِيْ الجسم. وهُو مصدر غني بالحديد ويساعد فِيْ إنتاج الهِيْموجلوبين الذي يمد خلايا الجسم بالأكسجين.

فوائد الحَلْيب

للحَلْيب فوائد عديدة للجسم ويجب تناوله يوميًا فِيْ الصباح أو فِيْ الليل، ومن هذه الفوائد ما يلي

يساعد على تحسين القدرة على النوم والاسترخاء. يحسن المزاج ويخفف الاضطرابات النفسية والاكتئاب. يساعد على تقوية صحة العظام لأنه غني بالكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور ويقي من هشاشة العظام. يقوي جهاز المناعة ويحمي خلايا الجسم. يقلل من مخاطر الاصابة بالسرطان.

فوائد النشا للجسم

هناك العديد من الفوائد والفوائد الصحية للنشا، ومن بين الفوائد التي سنقدمها لك ما يلي