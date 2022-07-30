بكيس خميرة غيري شعرك وشعر بنتك 180 درجة أقوي كيراتين طبيعي للشعر الخشن خلال ساعتين

كيس من الخميرة يغير شعرك 180 درجة ويصبح ناعما كالحرير تحتاج سيت البيت إلى جعل شعرها حريري حتى تستقبل زوجها بشكل صحيح ورائحة رائعة حتى تستمر الحياة الزوجية بينهما بنجاح ولا نهاية. لكن للأسف مع ضغوط الحياة اللامتناهِيْة تنسى ربة المنزل أن تعتني بنفسها وشعرها لأنها لا تملك المال لتذهب لمصفف الشعر لتصفِيْف شعرها بالطرق الشهِيْرة، وهِيْ بالفعل مكلفة، لكن لدينا تعال إليكَمْ الآن لشرح مكونات وصفة الخميرة الرائعة لفرد شعرك وجعله ناعماً كالحرير، فعليك المضي قدماً وقراءة باقي الفقرات التالية .. ابق وتابعنا لمزيد من التفاصيل.

مكونات الخميرة فِيْ فرد الشعر، مثل الحرير.

الخميرة من أكثر المواد الطبيعية التي تغذي الشعر من الجذور وكذلك تمليس كل خصلة على حدة ويعتقد الجميع أنك صنعت الكيراتين للشعر ولكن فِيْ الواقع وصفة الخميرة أقوى من الكيراتين الصناعي أقوى من احتوائه على مواد اصطناعية، ونريد دائمًا تقديم وصفات طبيعية تكون بدائل للوصفات الصناعية باهظة الثمن، كَمْا أنها لا تحقق نتيجة مرضية فِيْ معظم الحالات، والآن سنقدم لكَمْ وصفة الخميرة والعسل لتنعيم الشعر

كيس خميرة.

ملعقة عسل أبيض.

بيضة.

ربع كوب حَلْيب.

خطوات تحضير وصفة الخميرة والعسل بالمنزل

هذه الوصفة من أسهل الوصفة تحضيراً فِيْ المنزل دون مساعدة أي فرد من العائلة، كَمْا أنها لا تستغرق الكثير من الوقت فِيْ التحضير وتتلخص الخطوات فِيْ