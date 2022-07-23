بكيس خميرة غيري شعرك 180 درجة أقوي كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد فِيْ نصف ساعة

كيف يعمل كيراتين الخميرة على فرد الشعر الخشن والمجعد، تبحث العديد من النساء عن أفضل طريقة لفرد الشعر المجعد والخشن، مما قد يدفعهن للذهاب إلى صالونات التجميل ودفع الكثير من المال مقابل عمل استقامة الكيراتين للشعر المجعد والخشن. لكن هذا يمكن أن يتلف الشعر على المدى الطويل ويعمل على تساقط الشعر وتلفه والتعرض للعديد من المشاكل الخبيثة، سيكون من الصعب علاجه بسهُولة، لذلك كان الاتجاه هُو استخدام المواد الطبيعية للحصول على شعر ناعم ولامع كالحرير. لذلك سوف نقدم لكَمْ طريقة صنع خميرة الكيراتين لفرد الشعر الخشن والمجعد.

كيفِيْة عمل تمليس الكيراتين بالخميرة للشعر الكثيف والمجعد

تحتوي الخميرة على العديد من العناصر والفِيْتامينات الهامة وخاصة فِيْتامين ب الذي يسمى فِيْتامين الشباب. حتى الآن، لم يظهر أي ضرر ناتج عن الخميرة للشعر. على العكس فقد تم إثبات فعاليته فِيْ فرد الشعر ونعومته. ويمكن استخدام الخميرة بأكثر من طريقة.

قناع الخميرة والماء لتقوية الشعر

لتحقيق أقصى استفادة من فِيْتامين الشباب، اتبع الخطوات التالية

ضعي ملعقتين صغيرتين من الخميرة الفورية فِيْ 4 ملاعق كبيرة من الماء الدافئ.

نترك الخليط لفترة وسنلاحظ فورانه.

ضعي المزيج على الشعر مع تدليك جيد حتى يتغلغل الخليط فِيْ جذور الشعر.

اتركي المزيج لمدة نصف ساعة ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر.

ستلاحظ النتيجة مع الاستخدام الأول، ويفضل

استخدم هذه الطريقة مرة واحدة فِيْ الأسبوع.

قناع الخميرة والعسل للشعر

تساعد هذه الطريقة كثيرًا فِيْ إيقاف تساقط الشعر والحصول على شعر ناعم ولامع كالحرير، ويمكن تحضيرها باتباع بضع خطوات بسيطة