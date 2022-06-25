بكيس واحد بيكنج باودر.. تنظيف الشفاط وإزالة الدهُون الصعبه بدون دعك بسهُولة وفِيْ دقائق هِيْرجع جديد

نقدم لكَمْ اليوم طريقة وكيفِيْة تنظيف الشفاط من الشحوم والبقع الصعبة التي لا تخرج بسهُولة، حيث أن الشفاط من أهم الأجهزة فِيْ المطبخ أو الحمام نظراً لقدرته على امتصاص البخار المتصاعد من الماء الساخن مرتفع للغاية ويقي من الإصابات الخطيرة التي يمكن أن تحدث، والتي نسمع منها أن الناس يمكن أن يختنقوا بالبخار أو الغاز، لكن كفاءة الشفاط يمكن أن تنخفض تدريجياً، بينما يتم إهمال التنظيف، وسنشرح الخطوات. لتنظيفه جيدًا بعد ذلك.

طريقة وخطوات تنظيف غطاء المحرك من الشحوم

خطوات تنظيف غطاء المحرك بمسحوق الخبز

قم أولاً بفصل مصدر الطاقة، ثم باستخدام مفك براغي معدني، قم بفك أجزاء المستخرج وإزالتها من مكانها.

أحضر المنفاخ الكهربائي لشفط الغبار من غطاء المحرك، ثم اتركه حتى تحضر مزيج التنظيف.

أضيفِيْ البيكنج بودر وصابون الأطباق إلى وعاء كبير من الماء الساخن وقلبي جيدًا حتى تذوب المكونات معًا.

خذ إسفنجة أطباق وابدأ فِيْ فرك الغطاء على الدهُون والبقع العنيدة، واستمر فِيْ الفرك حتى تختفِيْ البقع أو تنعم وتذوب تمامًا.

اشطف غطاء المحرك تحت الماء الجاري لإزالة الشحوم والبقع ورواسب الصابون، ثم جففه جيدًا، وأعد تركيبه، ثم قم بتوصيل مأخذ التيار الكهربائي.

خطوات تنظيف الغطاء بصودا الخبز

أحضر كَمْية وفِيْرة من صودا الخبز مع ملعقتين كبيرتين من الخل الأبيض والماء المغلي وضعها فِيْ وعاء كبير يتناسب مع حجم غطاء المحرك.

بنفس الطريقة، قم بإزالة الغطاء من مكانه، واغمسه فِيْ الحاوية، واتركه لمدة نصف ساعة تقريبًا، ثم استخدم فرشاة أسنان قديمة لفركه.

استمر فِيْ فرك الشحوم حتى تختفِيْ تمامًا، ثم اشطفها وجففها، لأن عدم تجفِيْفها قد يهدد الحياة وقد يتلف غطاء المحرك بعد تثبيته.

تنظيف غطاء المحرك بالأمونيا