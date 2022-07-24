بكيلو حَلْيب اعملي 2 كيلو زبدة فلاحي فِيْ المنزل بطعم ورائحة أحَلْي من الجاهز مش هتشتريه من بره تاني

يفضل الكثيرون استخدام زبدة المزرعة لأنها مصدر مضمون وتعطي الطعام طعمًا ورائحة جيدة لذا فهِيْ من الأنواع المفضلة لدى الكثيرين ولكنها غالية الثمن لذا قد يستبدلها البعض بالسمن المهدرج ولكنه يمكن أن يضر بالصحة على المدى الطويل الجري، وكثرة استخدامه فِيْ الطعام يسبب العديد من الأمراض، لذلك كان هناك ميل للبحث عن أفضل الطرق لصنع زبدة المزرعة بكوب من الحَلْيب، ويوصي كبار الطهاة باستخدامها، خاصة فِيْ صناعة الحَلْويات، لأنها تعطي فائدة. ورائحة لذيذة للحَلْويات التي تختلف تمامًا عن الأنواع الأخرى من السمن والدهُون.

كيفِيْة صنع زبدة المزارع بكوب من الحَلْيب

الحَلْيب هُو المكون الأساسي فِيْ إنتاج الزبدة الزراعية، كَمْا تحتوي الزبدة على بروتينات الحَلْيب والدهُون ونسبة مئوية من الماء، ويضاف إليها القليل من الملح، لذلك فهِيْ ذات قيمة غذائية عالية جدًا، ولهذا نقدم مكونات هذه الطريقة

كوب حَلْيب كامل الدسم.

قليل من الملح

كيف تستعد

عليك اتباع بعض الخطوات البسيطة للحصول على أفضل نتيجة

علينا أن نضع الحَلْيب فِيْ وعاء زجاجي محكَمْ الإغلاق.

نترك الحَلْيب ليوم كامل حتى نلاحظ قطع الحَلْيب.

ضعي المزيج فِيْ الخلاط مع بعض مكعبات الثلج.

يرش بعض الملح الأبيض

نلاحظ أن كتل الحَلْيب تتجمع ونخرجها من الخلاط.

يتم حفظ الماء من الحَلْيب المجمّع واستخدامه فِيْ وصفات أخرى.

يساعد كثيرا فِيْ الحصول على طعم جيد ورائحة.

يتكون السمن على شكل كرة أو شكل ممدود.

يتم وضعها فِيْ الفريزر.

يمكن استخدام السمن مباشرة بعد تصنيعه.

وقد يفضل البعض وضع السمن على النار وتذويبه.

تستخرج مرتى من السمن.

أنواع الزبدة

نقدم بعض أنواع السمن الأكثر استهلاكًا فِيْ السوق