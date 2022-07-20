بكيلو من الدقيق اعملي لأولادك القراقيش بالعجوة لأحَلْى تسلية مغذية ومفِيْدة

تعتبر قراقش مع عجوة وهِيْ من المخبوزات المفِيْدة والمغذية والتي يزداد الطلب عليها فِيْ المخابز ومحَلْات المعجنات، حيث يحبها الجميع من الأطفال والكبار.الجسم يتمتع بالطاقة والنشاط والحيوية، لذلك يوضع على الإفطار أو العشاء، و سأقدم متابعينا الأعزاء اليوم من خلال موقع ثقافني المكونات وطريقة التحضير قراقش مع عجوة بالتفصيل.

مكونات قراقش مع عجوة

يتضمن قراقش مع عجوة يحتوي على بعض المكونات البسيطة المتوفرة فِيْ المنزل ولا تتطلب تكاليف باهظة، مثل

كيلو دقيق.

ملعقة كبيرة من البيكينغ باودر.

كوب دهن.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

كوب زيت

ملعقة صغيرة محَلْب.

كوب سمسم.

ماء دافئ للعجن.

للحشو

1/2 كيلو كاسترد مفروم.

2 ملاعق كبيرة سمسم.

1/2 كوب دهن.

ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملح 1/2 ملعقة صغيرة.

كيفِيْة التحضير والاستعداد

طريقة عمل قراقش مع عجوة إنه سهل للغاية ويمكنك تنفِيْذه بسهُولة فِيْ المنزل كَمْا يلي

ضعي كوبًا من الماء الدافئ والخميرة والسكر وقلبي واحتفظي. نأخذ وعاء عميق للعجن ونضع الطحين المنخل ونضيف الملح والبيكنج بودر والمحَلْب ونخلط جيدا. ثم نصنع حفرة فِيْ الوسط ونضيف السمسم ونضع السمن والزيت فِيْ مقلاة على النار حتى يغلي. ثم نضيفهم إلى بذور السمسم فِيْ الحفرة ويقلبوا بملعقة خشبية حتى يتداخلوا تمامًا مع بعضهم البعض. بعد أن تبرد العجينة قليلاً، نفركها باليد، ثم نضيف إليها خليط الخميرة ونعجنها، ونضيف الماء إذا دعت الحاجة. نستمر فِيْ العجن حتى نحصل على عجينة ذات قوام كثيف، نمدها ونتركها ترتاح لمدة نصف ساعة مغطاة. فِيْ ذلك الوقت نحضر الحشوة ونخلط العجين مع السمن والسمسم والقرفة والسكر ونقلب جيدا. ثم نقسمها إلى قطع متوسطة ونفردها ونضعها فِيْ صينية مدهُونة بالقليل من الزيت. ثم نمد قطعة من العجين ونضع العجينة فوقها، ثم نلفها ونقطعها. ضعيها على صينية خبز، واتركي مسافة بينها، وغطيها واتركيها ترتاح لبعض الوقت. نضعها فِيْ الفرن على حرارة 200 درجة حتى تأخذ اللون الذهبي. نخرجه من الفرن ونتركه يبرد قليلاً، ثم نقدمه وبصحة جيدة وهنا.

فوائد الخميرة

هناك العديد من الفوائد الصحية للخميرة والتي سنتعرف عليها أدناه

يمد الجسم بالطاقة لاحتوائه على فِيْتامين ب 12 الذي يمد الجسم بالقوة والنشاط. يعمل على تقوية جهاز المناعة وعلاج الالتهابات التي تحدث نتيجة العدوى البكتيرية. المساهمة فِيْ علاج الإسهال. يقوي الأظافر ويجعلها أكثر صحة.

فوائد السمسم

هناك العديد من الفوائد الصحية للسمسم، وسوف نتعرف على بعض هذه الفوائد فِيْ هذا المقال، وهِيْ كالتالي