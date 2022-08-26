بكين تتحرك لوقف مذبحة الشركات الصينية فِيْ وول سترتيت

2024، المَوعِد النهائي لشطب 200 شركة صينية مدرجة فِيْ وول ستريت، بسبب رفض الإفصاح عَنّْ حساباتها، هل تنجح الخطوة الصينية

هناك أكثر من 210 شركة صينية مدرجة فِيْ البورصات الأمريكية بقيمة سوقية تبلغ حوالي 2.2 تريليون دولار.

لن تؤثر الخسارة هنا على الشركات الصينية فقط، حيث إن خروج 2.2 تريليون دولار من الأموال من السوق قد يتسبب فِيْ انهِيْار وول ستريت، خاصة وأن الصين لديها مخطط لجذب جميع شركاتها المدرجة فِيْ البورصات الأجنبية إلَّى هُونج كونج. تداول الاسهم.

اتفاق مبدئي

وقعت واشنطن وبكين، اليوم الجمعة، اتفاقية لتدقيق حسابات الشركات الصينية المدرجة فِيْ الولايات المتحدة.

وفقًا للسلطات الصينية، تمنع هذه الخطوة شطب الشركات المدرجة فِيْ وول ستريت.

بدأت السلطات الصينية بالفعل فِيْ إصدار تعليمات لشركات المحاسبة الكبرى بالاستعداد لإحضار أوراق تدقيق الشركات الصينية المدرجة فِيْ الولايات المتحدة إلَّى هُونغ كونغ، حيث يمكن تها من قبل مجلس الرقابة على محاسبة الشركات العامة، وفقًا لشخص طلب عدم الكشف عَنّْ هُويته بسبب خصوصية المناقشات.

ارتفع مؤشر ناسداك جولدن دراجون، الذي يتتبع الشركات الصينية المتداولة فِيْ الولايات المتحدة، بأسرع وتيرة منذ أكثر من شهرين بعد أن غطت وول ستريت جورنال المناقشات يوم الخميس.

رفض مجلس الإشراف على محاسبة الشركات العامة التعليق، ولم تستجب لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على الفور لطلبات التعليق.

التزمت هِيْئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بمطالبها بأن يكون للمنظمين الأمريكيين حق الوصول الكامل إلَّى شركات التدقيق.

أعلن رئيس المفوضية الأمريكية، غاري جينسلر، أن القانون الأمريكي لا يمنحه مجالًا كبيرًا للتسوية أو التسوية.

وقالت السلطات الأمريكية إن أكثر من 200 شركة صينية ستواجه الشطب إذا لم يتم تنفِيْذ الصفقة.

وقالت سينوبك وبتروتشاينا، إحدى أكبر مجموعات الطاقة فِيْ العالم، فِيْ بيانين سابقين إنهما ستتقدمان بطلب “لانسحاب طوعي” من سوق الأسْهُمْ الأمريكية.

وأصدرت إعلانات مماثلة من قبل شركة الألمنيوم الصينية “تشالكو” و “تشاينا لايف” وفرع سينوبك فِيْ شنغهاي.