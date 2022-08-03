بكين تفرض عقوبات تجارية على تايوان.. وتايبيه تبحث تقديم شكوى لمنظمة التجارة العالمية

أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، تعليق استيراد بعض أنواع الفاكهة والأسماك من تايوان، وتصدير الرمل الطبيعي للجزيرة، ردًا على نانسي بيلوسي لتايبيه.

ردا على قرار بكين، قال وزير الزراعة التايواني إن حكومة تايبيه قد تتقدم بشكوى إلَّى منظمة التجارة العالمية بعد قرار الصين الأخير بحظر استيراد بعض المنتجات التايوانية.

وأثارت زيارة بيلوسي، أعلى مسؤول أمريكي لزيارة تايبيه منذ 25 عامًا، غضب السلطات الصينية التي ردت بإدانة وصولها وإطلاق مناورات عسكرية فِيْ المياه المحيطة بتايوان التي تعتبرها جزءًا من الصين.

قررت إدارة الجمارك الصينية، الأربعاء، تعليق استيراد الحمضيات وبعض الأسماك من تايوان. وأكدت أنها رصدت “بشكل متكرر” نوعا من الطفِيْليات الضارة على الحمضيات، وسجلت مستويات مفرطة من المبيدات.

وأعلنت وزارة التجارة، من جهتها، أنها “ستعلق تصدير الرمال الطبيعية إلَّى تايوان” اعتبارًا من الأربعاء، دون إبداء أي تفسير.

عادة، يتم استخدام الرمل الطبيعي فِيْ صناعة الخرسانة والأسفلت، وتعتمد تايوان بشكل كبير على الصين فِيْ توريدها.

قال إيفِيْن باي، محلل زراعي فِيْ شركة Trivium China Consulting “إنه أسلوب بكين الكلاسيكي”.

وأضافت “عَنّْدما تكون التوترات الدبلوماسية والتجارية عالية، يتخذ المنظمون الصينيون عمومًا موقفًا صارمًا للغاية بشأن الامتثال، ويبحثون عَنّْ أي سبب لتبرير الحظر التجاري”.

قال مجلس الزراعة التايواني يوم الثلاثاء إن الصين تذرعت بانتهاكات تنظيمية لتعليق استيراد سلع مختلفة من الجزيرة مثل منتجات الأسماك والشاي والعسل.

تعد الصين أكبر شريك تجاري لتايوان، وزاد التبادل التجاري بنسبة 26 فِيْ المائة فِيْ عام 2022، ليصل إلَّى 328 مليار دولار.