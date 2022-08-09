بلاغات حول العالم عن عطل في منصة تويتر

اشتكى العديد من مستخدمي Twitter حول العالم من مشكلة منعتهم من تسجيل الدخول إلى حساباتهم.

عند محاولة الوصول إلى الحساب، تظهر رسالة خطأ “حدث خطأ ما. يرجى محاولة إعادة التنزيل. “لم يتمكن المستخدمون الذين سجلوا مسبقًا قبل الحظر من الوصول إلى أي تغريدات جديدة أو البحث في أرشيف التغريدات.

ونصح الفني عبد العزيز الرشيد “حاليًا، هناك مشاكل عامة على تويتر لمعظم المستخدمين … لا تسجل الخروج وانتظر”.

Twitter يقاضي Elon Musk لإكمال الاستحواذ

يأتي ذلك فيما رفعت الشركة دعوى قضائية ضد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بعد أن تراجع عن إتمام صفقة استحواذ الشركة البالغة 44 مليار دولار، دون إبداء أسباب الانسحاب.

وقال أيمن البناو، كبير مستشاري المجموعة الاستشارية للألغام (MAG) للاستشارات، في مقابلة مع قناة العربية إن إلغاء الصفقة يرجع كما أعلن إلى مشكلة الحسابات الوهمية، لكن بالنظر إلى احتمالية الأسباب، فمن الممكن. أن وراء ذلك فرصة لإعادة التفاوض في ضوء الأسواق الهابطة، أو خطوة مخططة منذ البداية، مما يشير إلى أن ماسك واجه تحديات في التمويل.

وأضاف البناو أن القضية تستند إلى عدم جدية المسك في الصفقة، وهو ما يفسره عدم اتخاذ الخطوات اللازمة للاقتراض، كما ساهم أسلوبه غير التقليدي على تويتر في انخفاض أسهم الشركة. وكذلك غيابه عن اجتماعات الشركة.