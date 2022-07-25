بلاغ ضد تالا صفوان بعد اتهامها بالشذوذ.. والجهة المعَنّْية بالسعودية ترد

رفعت السعودية الشهِيْرة نايف المدخلي، والمعروفة بـ “نايفكو”، شكوى رسمية عبر موقع تويتر لدى الهِيْئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ضد مستخدم اليوتيوب والشبكة الاجتماعية الشهِيْرة تالا صفوان، التي تصف نفسها بأنها راوية قصص ويوتيوب، على خلفِيْة المقطع الأخير الذي تم تمديده لها.

وقالت نايف المدخلي فِيْ بيانها إن صانع المحتوى المقيم فِيْ المملكة يستهدف الأطفال والمراهقين ويقدم محتوى غير لائق.

كتبت نايفكو فِيْ تغريدة لها “تستهدف قناتها، صانعة محتوى مقرها فِيْ المملكة العربية السعودية، الأطفال والمراهقين، وهِيْ متخصصة فِيْ كتابة القصص حول المثلية الجنسية وسفاح القربى، للحصول على المزيد من المشاهدات وبالتالي كسب أكثر من YouTube! كنت أتساءل، هل يمكن اعتبار ما تفعله إنشاء محتوى إبداعي ملخص موجز لعَنّْاوين المحتوى الخاص بك.

وتفاعل حساب الهِيْئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالمملكة على تويتر مع الشكوى، وعلق عليها “أهلا بكَمْ، يمكنكَمْ إرسال تقرير إعلامي من خلال الرَابِطْ”.

وعلقت نايفكو على تحدي جنسي نشرته تالا صفوان قائلة “هذا الموقف حدث لها قبل عام، وبررت ذلك واعتذرت، وأعتقد أن الوضع تغير يومها، إلا أن قناتها استمرت فِيْ عرض محتوى عَنّْ الشذوذ الجنسي”. وسفاح القربى، وطالما أنها تحصل على أرباح وملايين المشاهدات، لا أعتقد أنه ستتم إزالتها لأن هذه المقاطع طوعية “.

كَمْا قدم عدد كبير من مستخدمي تويتر تقارير مماثلة إلَّى الهِيْئة والأطراف المعَنّْية الأخرى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد تالا صفوان.

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي مدوّنة YouTube ومقرّها المملكة العربية السعودية تالا صفوان بسبب المحتوى الذي قدّمته ووصفه بأنه مسيء وغير أخلاقي، بحسب وصفها.

تصدّر اسم تالا صفوان الترند على تويتر، بعد مقطع فِيْديو، وهِيْ توجه محاولات غير لائقة إلَّى صديقتها، فِيْما خرجت لاحقًا لتبرير أنها تقوم بمهزلة، وأن المقطع تم قطعه من البث لتشويهها. السمعة والضرر.

رد اليوتيوبر الشهِيْر على الهجوم والاتهامات الشاذة بقوله “المشكلة أن المقطع فِيْ 3 ساعات حصل على أكثر من 600 ألف مشاهدة وحصل على أكثر من 30 ألف إعجاب، وجميع المعلقين صُدموا بكَيْفَِيْة انتشار هذه الكلمة. تالا، المقطع له نية واضحة، كَيْفَ تصدق أي شخص عَنّْ أي شيء كَيْفَ تتوقع زلة من شخص ما، انظر إلَّى تبرير هذا الشخص

فِيْ نهاية حديثها، وعدت تالا الفتاة التي تسببت فِيْ هذه الفضيحة بالرد عليها فِيْ المحكَمْة، لكنها اكتشفت أنها خارج السعودية حاليًا، مما يجعل محاكَمْتها صعبة.