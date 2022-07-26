بلتون المالية تتوقع نمو الاقتصاد السعودي بـ 8.3% فِيْ 2022

توقعت بلتون المالية أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 8.3٪ فِيْ عام 2022، مدعوماً بالنمو القوي فِيْ الاقتصاد النفطي.

توقعت بلتون فِيْ تقريرها أن ينمو اقتصاد النفط السعودي بنسبة 15.3٪ فِيْ عام 2022.

ولفتت إلَّى أن عودة الحجاج وزيادة توظيف المواطنين من العوامل التي تدعم نمو الإنفاق الداخلي.

وتوقع بلتون أن يظل معدل التضخم فِيْ المملكة عَنّْد 2.5٪ هذا العام وهُو أقل من المعدلات العالمية.

كَمْا توقع أن تسجل المملكة فائضا فِيْ الميزانية بنسبة 7.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بالإضافة إلَّى أن يسجل الحساب الجاري فِيْ المملكة فائضا بنسبة 17.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022.

أظهر استطلاع لرويترز أن اقتصاد المملكة العربية السعودية سينمو بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد عَنّْد 7.6٪ فِيْ عام 2022، مشيرا إلَّى أن الاستطلاع الأخير الذي أجري فِيْ أبريل كان يتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 6.3. ٪.

وتوقع الاستطلاع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.3٪ العام المقبل.

توقعت وكالة التصنيف الائتماني موديز أن ينمو اقتصاد المملكة بمعدل متوسط ​​يبلغ حوالي 3.9٪ خلال الأعوام من 2022 إلَّى 2026.

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قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد العمران فِيْ مقابلة مع قناة العربية، إن العوامل الداخلية للاقتصاد السعودي جيدة جدا، مضيفا أن صندوق النقد الدولي وبلتون يتوقعان نموا بأكثر من 8٪. من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر العمران أن الربع الأول من العام الجاري سجل نمواً قوياً بنسبة 9.6٪ للاقتصاد السعودي.

وأشار إلَّى أن التضخم من أدنى المعدلات العالمية فِيْ المملكة، ما يعَنّْي أن العوامل الداخلية فِيْ الاقتصاد “داعمة”.