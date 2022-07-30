بلجيكا تطلب مواجهة منتخب مصر وديًا 18 نوفمبر المقبل

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم عرضاً لإقامة مباراة ودية بين مصر وبلجيكا في نوفمبر المقبل.

أرسلت الشركة السويسرية المكلفة بتنظيم المباريات الودية للمنتخب البلجيكي عرضًا لاتحاد الكرة المصري للقاء المنتخب المصري يوم 18 نوفمبر الجاري.

جاء طلب المنتخب البلجيكي للقاء نظيره المصري في إطار استعداداته للمشاركة في مونديال قطر 2022.

وأبدى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقته المبدئية على خوض مباراة ودية أمام بلجيكا، بانتظار استطلاع أجراه المدرب البرتغالي فيتوريا للفراعنة.

تعتبر بلجيكا من أقوى الفرق في العالم، وستكون مواجهتها تجربة جيدة واحتكاك قوي للمنتخب المصري.

بلجيكا في المجموعة السادسة في مونديال 2022 إلى جانب كندا والمغرب وكرواتيا.

من المقرر أن تبدأ بطولة كأس العالم 2022 في قطر في نوفمبر وتستمر حتى 18 ديسمبر.

يشار إلى أن المنتخب المصري سبق له أن تلقى عرضًا لمواجهة الأرجنتين في مباراة ودية نوفمبر المقبل في “أبو ظبي” بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المتوقع أن ينسق مسئولون من اتحاد الكرة مع روي فيتوريا بشأن دية الفراعنة خلال الفترة المقبلة.