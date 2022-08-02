بلجيكا وإيطاليا يستهدفا مواجهة مصر ودياً بعد الأرجنتين

وشهدت الساعات الماضية تلقي الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، عرضين من نظرائه من الاتحادين البلجيكي والإيطالي للعب مباراتين مع المنتخب الوطني خلال فترة التوقف الدولية في نوفمبر المقبل.

عرضت إحدى شركات التسويق على اتحاد الكرة أن يلعب المنتخب المصري مباراتين وديتين مع بلجيكا وإيطاليا على ملعب الفراعنة في نوفمبر المقبل تحت إشراف البرتغالي روي فيتوريا.

وأكدت تقارير صحفية أن اتحاد الكرة لديه تحفظات كثيرة على مواجهة المنتخب البلجيكي بسبب قوة “الشياطين الحمر”.

وتشهد فترة التوقف الدولي مواجهة قوية متوقعة بين المنتخب الوطني ونظيره الأرجنتيني، قبل أيام من مشاركة “تانجو” في نهائي مونديال قطر 2022.

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد المصري في وقت سابق أنه عين البرتغالي روي فيتوريا لتدريب المنتخب، خلفًا لإيهاب جلال الذي أقيل بسبب سوء النتائج.

وكتب روي فيتوريا عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي “انستجرام” “ما يجب أن يعرفه كل المصريين واللاعبين والمشجعين هو أنهم هنا سيكون لديهم فريق محفز وطموح كبير وطلب كبير للغاية لأن لا أحد يفوز بالمباريات عن طريق 50٪. “

وتابع “سأكون واحدًا منكم، لكننا سنحتاج بعضنا البعض”.