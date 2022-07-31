بلدة ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تستقبلها بالورود ونثر الأرز والزغاريد

استقبل سكان بلدة كفرشوبة الجنوبية ابنتهم ملكة جمال لبنان 2022 ياسمينة زيتون بالورود والرقص والغناء والصياح والموسيقى ونشر الأرز، بعد أيام من تتويجها باللقب.

ووثقت مقاطع فِيْديو أجواء الاحتفال بأهالي وأقارب ياسمينة، حيث ظهرت ملكة جمال لبنان الجديدة فِيْ أحد المقاطع المصورة، وهِيْ تشارك فِيْ الرقص والاحتفال معهم، بحفاوة استقبال كبيرة.

كَمْا حرصت ياسمينة على مشاركة معجبيها، عبر حسابها على انستجرام، مقاطع من الاحتفال، ظهرت فِيْها بسعادة كبيرة وسط عائلتها وأصدقائها.

توجت الإعلامية ياسمينة زيتون بلقب ملكة جمال لبنان 2022 قبل أسبوع بعد تعليق المسابقة لمدة أربع سنوات، توجت فِيْها كاتيا رعيدي تلقائيًا بالفائزة فِيْ المسابقة الأخيرة عام 2022.

ياسمينة، التي تدرس الصحافة، يبلغ طولها 167 سنتيمترا ووزنها 51 كيلوغراما، وستمثل لبنان فِيْ مسابقات ملكة جمال العالم وملكة جمال الكون، وستحصل على جائزة مالية قدرها 100 ألف دولار.

وجاءت الوصيفة الأولى مايا أبو الحسن وجاسنتا راشد وصيفة ثانية ولارا الهراوي وصيفة ثالثة والخلاسية دلال حب الله رابع وصيفة.

تنافست 17 شابة للفوز بلقب المسابقة التي ترعاها وزارة السياحة تحت شعار “نفتقد لبنان”، والتي أذاعتها LBCI مباشرة من قاعة المنتدى فِيْ بيروت.

وتألفت لجنة التحكيم من الموسيقار ميشال فاضل “المؤثر” على مواقع التواصل الاجتماعي، وكارين وازن، مدير عام جريدة “النهار” وموقع “النهار”، ونايلة تويني، والمنتج محمد يحيى، مدير الموقع. مسرح كركلا إيفان كركلا، المذيعة هِيْلدا خليفة، وملكة جمال لبنان لعام 1993 سمايا الشدراوي.

ومن أعضاء اللجنة أيضًا ملكة جمال العالم البولندية الحالية كارولينا بيلافسكا، التي حلت محلها جوليا مورلي، رئيسة الهِيْئة الإدارية لمسابقة ملكة جمال العالم، بسبب مشكلة صحية.

دخلت المتسابقات فِيْ البداية بملابس السباحة، ثم تأرجحت أمام الجمهُور ولجنة التحكيم بفساتين سهرة للمصمم اللبناني جورج حبيقة.

بعد ذلك، اختارت لجنة التحكيم 9 متسابقين، وطرح عليهم أعضاؤها أسئلة مختلفة.

ثم تأهل خمسة مشاركين للمرحلة النهائية، وطُرح عليهم سؤال موحد حول رأيهم فِيْ حملة وزارة السياحة للترويج لموسم الصيف فِيْ لبنان والمنطقة التي اختاروا تسليط الضوء عليها فِيْ هذا السياق.

استضافت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الحفل الذي ضم حلقات رقص واستضافته المذيعة والممثلة اللبنانية إيمي صياح.