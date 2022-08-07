بلدي تطلق خدمة تأهيل منشآت نقل الأثاث المستعمل

أطلقت منصة “بلدي” خدمة الحصول إلكترونياً على شهادة الترخيص لمنشآت نقل الأثاث والأجهزة الكهربائية المستعملة، ومنشآت الصحة العامة لمكافحة الآفات بهدف ضمان كفاءة المنشآت التي تعمل في هذه الأنشطة. وتحقيق منافسة عادلة في السوق وزيادة الثقة في هذه المرافق، بالإضافة إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة والتحقق من قدرات مقدمي الخدمة في تنفيذ المشاريع بالجودة المطلوبة.

إجراءات إعادة تأهيل المرافق

وأكدت وزارة شؤون البلديات والريف والإسكان أنه سيتم تسجيل المؤسسات التي حصلت على شهادة تأهيل في هذه الأنشطة في القوائم المعتمدة على موقع الوزارة، مما يساهم في زيادة موثوقيتها وكفاءتها في تقديم الخدمات لمن يرغب في ذلك. الحصول عليها من خلال التواصل معهم بشكل مباشر، لافتا إلى أن إجراءات إعادة تأهيل المنشآت تتم بشكل دوري إلكترونيًا، من خلال بوابة تصنيف مزود خدمة المدينة على منصة “بلدي”، والدخول إلى خدمة تطبيق التأهيل لتقديم الخدمات العامة، وصحة مكافحة الآفات. الخدمات وملء الحقول وتنزيل جميع المستندات المطلوبة للترخيص، مع إبراز أن الخدمة ستكون شرطًا أساسيًا لإصدار الترخيص.

التحول الرقمي

وتأتي هذه المبادرة في وقت تمر فيه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتحول رقمي في جميع المجالات، من أجل تعزيز جهود الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، وأتمتة جميع خدمات النظام ليكون ذلك أكثر سهولة. وأكثر فاعلية، ولتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة في قطاعي البلديات والإسكان وفق نظام رقمي مستدام يهدف إلى تحقيق خدمات رائدة لمدن رقمية ذكية ومبتكرة توفر حياة مزدهرة للعملاء، وتطوير نماذج أعمال جديدة ومبتكرة. عملاء. السفر، وتمكين فرص الاستثمار من البيانات والخدمات، ورفع مستوى رضا العملاء ومشاركتهم، وكذلك توفير بيانات موحدة وموثوقة لتحسين مرونة وكفاءة النظام الرقمي. مزيد من التفاصيل قم بزيارة الرابط هنا.