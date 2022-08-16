بلدي تُلزم العاملين في الأنشطة التجارية بـ الترخيص الحرفي

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خدمة الترخيص الحرفي الإجباري للعاملين في سلسلة من الأنشطة التجارية التي يشرف عليها القطاع البلدي اعتبارًا من 1 يونيو 2023، حيث أصبحت أحد متطلبات ممارسة المهن الحرفية. كعملية إصدار وتجديد رخص العمل للمنشآت، بالتعاون مع برنامج الامتحانات المهنية التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتفعيل وتمكين دور القطاع الخاص من خلال ميكنة عملية الترخيص وتسهيل عمل المستثمرين ودعمهم بما يساهم في رفع جودة الحياة لسكان وزوار المملكة.

رخصة حرفة

وأوضحت الوزارة أن الترخيص الحرفي في بعض الأنشطة البلدية سيكون شرطًا أساسيًا لتجديد وإصدار الرخص التجارية للمنشآت عبر منصة “بلدي”، مشيرة إلى وجوب وجود عامل مهني واحد على الأقل مرخص. إثبات وجود درجة الدراسات أو الخبرات والمهارات اللازمة لأداء عملهم بكفاءة، وتقديم خدمات احترافية بجودة وكفاءة، وضمان حماية المستفيدين وتعويضهم في حالة الإضرار بالمنتجات أو الخدمات المقدمة. . عدم التوقف عن تجديد أو إصدار الرخص التجارية لمنشآتك.

تحقق رخصة الحرفيين الميزة التنافسية للمنشآت أمام العملاء، كما أنها تمكن العمال من الحصول على شهادة امتحان مهني من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في عدد (81) مهنة، ويمكن الحصول عليها في شكل بسيط. وخطوات بسيطة من خلال زيارة الرابط https//balady.gov.sa//Servicesid=327، للتحقق من استيفاء متطلبات إصدار الترخيص، وإمكانية طلب الاعتماد العلمي أو أخذ دورة تدريبية، وطباعة التراخيص التجارية للعمال المؤهلين.