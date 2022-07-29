بلسم حسين تتوج بلقب ملكة جمال العراق لعام 2022

توجت الإعلامية بلسم حسين ملكة جمال العراق بـ “ملكة جمال العراق” للعام الجاري، فِيْ الحفل الذي أقيم مساء الأربعاء الماضي 27 حزيران، فِيْما كانت سارة سعد من الرصافة فِيْ بغداد الوصيفة الأولى، وجيهان هاشم دي واسط. الوصيف الثاني.

وفازت أيضا هند أكرم من حزام بغداد بالمركز الثالث فِيْما حصلت على الوصيفة الرابعة سارة خالد من الموصل.

وبلغت بلسم حسين، 26 عاما، المرحلة النهائية مع 4 متسابقات، من إجمالي 19 مرشحة تنافسوا على لقب ملكة جمال العراق.

ووضعت لجنة مسابقة ملكة جمال العراق شروط أن تكون المشاركة عراقية الجنسية وغير متزوجة وتتراوح أعمارهم بين 17 و 27 عاما وشاركت فِيْها 20 فتاة من مختلف المحافظات العراقية.

وتم نقل مكان إقامة المسابقة من بغداد إلَّى أربيل خشية أن يرفض البعض الحفل أو يهاجمه كَمْا حدث مع حفل سعد لمجرد الذي كان مقررا فِيْ مدينة “السندباد” ببغداد وتم إلغاؤه الشهر الماضي.

بعد تتويج ملكة جمال العراق، قالت بلسم التي ولدت عام 1996 وتعمل مذيعة فِيْ قناة “السومرية” اللبنانية، إنها تهدف إلَّى تطوير الإعلام العراقي وتطويره.

بعد تتويجها بلقب ملكة جمال العراق 2022، تخطط بلسم حسين للمشاركة فِيْ مسابقة ملكة جمال العالم وملكة جمال الكون، كونها ثاني امرأة عراقية تشارك فِيْ تلك المسابقة العالمية، بعد ملكة جمال العراق لنسخة 2022، ماريا فرهاد.

يشار الى ان المسابقات الرسمية لاختيار ملكات الجمال فِيْ دولة العراق توقفت عَنّْ الفترة الممتدة من عام 1973 الى 2014. وبسبب الأوضاع السياسية للبلاد إلا أن تلك الفترة شهدت منافسات غير رسمية.

منذ عام 2015، يرعى القطاع الخاص فِيْ العراق، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، مسابقات سنوية لاختيار ملكة جمال العراق، قبل أن تستأنف الحكومة العراقية دورها العام الماضي برعاية المسابقة رسميًا.

وتجدر الإشارة إلَّى أن النسخة الأولى من مسابقة ملكة جمال العراق التي أقامتها وزارة الثقافة العراقية عام 1947، فازت بها الشابة العراقية اليهُودية رينيه دنغور.