استقبلت الفنانة بلقيس فتحي الجمهُور بأغنيتها الجديدة الراقِصَّة فِيْ الاستوديو برفقة اثنين من زملائها، بينما تضع اللمسات الأخيرة عليها فِيْ مصر، قبل إصدارها.

ووثقت بلقيس مقطعها الراقص على إنستجرام وعلقت قائلة “يا جدعان ابتكري المبدعين حمدي بدر ومحمد يحيى”.

كَمْا روجت الفنانة لأغنيتها الجديدة، التي لم تكشف عَنّْ اسمها، عبر تغريدة على صفحتها على تويتر، قالت فِيْها “طهِيْنا الحساء وهُو حاليا فِيْ الفرن”.

وحظي مقطع رقص بلقيس بتفاعل من مختلف المشاهِيْر والجمهُور، حيث قالت الفنانة آيتن عامر، “على النار ولا أطيق الانتظار”. كَمْا وضعت دينا راغب قلوب حمراء تعبيرا عَنّْ حبها للفنانة. .

ويبدو أن أغنية بلقيس الجديدة هِيْ من النوع الراقص، بالنظر إلَّى الإيقاع الذي بدت عليه الموسيقى، كَمْا كشف عَنّْ الكلمة الأولى للأغنية “المزنجي”، ويواصل عمله باللهجة المصرية بعد ذلك. أغنيته الأخيرة “نحن نتألى”.

تعيش بلقيس فتحي حالة من النشاط الفني، لأنها أحيت قبل أيام حفلاً ضمن حفلات موسم اللاعبين فِيْ الرياض، وشهد الحفل حضورًا جماهِيْريًا كبيرًا تجاوز 16 ألف متفرج من جمهُوره فِيْ السعودية، وهُو ما هُو أكبر حضور جماهِيْري فِيْ موسم اللاعبين.

أشعلت الفنانة حماسة الجمهُور منذ أن اعتلت المسرح، حيث بدأت فقرات الحفل بتقديم أغنية انتهت وتفاعل معها الجمهُور كثيرًا، ثم قدمت لأكثر من ساعة باقة من أجمل أغانيها. . ومنها أغاني من ألبومها الأخير “نيو كايس” والعديد من أغانيها القديمة التي اشتهرت بها مثل “زي هُوا و نوك خبيتي”، واختتمت الحفل بأغنية “فوق هام الأصحاب”.

وكان بلقيس قد عبر قبل الحفل عَنّْ سعادته بإحياء الحفل، وقال ذلك فِيْ مقطع فِيْديو تم نشره عبر تقرير الأستوري على حساب موسم اللاعبين على إنستغرام “أنا سعيد جدًا لوجودي أمام جمهُور عريق جمهُور الرياض الحبيب وإن شاء الله اليوم نكسر الدنيا “.

وسبق ذلك أيضًا مشاركتهم فِيْ حفل موسيقي فِيْ مصر خلال احتفالات ليالي عيد الأضحى، كجزء من خريطة حفلاتهم الموسيقية فِيْ مصر ومختلف الدول العربية خلال موسم الصيف.

وكان آخر عمل لبلقيس الغنائي هُو “أهل الحب” الذي شاركت فِيْ غنائه مع كاظم الساهر، بالإضافة إلَّى إطلاق أغنيتها الثانية باللهجة المصرية “نحن نتلالا”، فِيْ بداية موسم الصيف وحققت شعبية على المنصات. . الشبكات الاجتماعية. ويوتيوب.