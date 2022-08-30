بلقيس تصالحت مع أحد المقربين بعد وفاة جورج الراسي.. ومستحيل أعود لزوجي

كشفت الفنانة اليمنية، بلقيس فتحي، أن الوفاة المفاجئة للفنانة اللبنانية أثرت عليها كثيرًا وجعلتها تراجع حساباتها، وهُو الوضع الذي دفعها على الفور إلَّى المصالحة مع أحد أفراد عائلتها، لأن “الحياة ليست ثابتة”، على حد تعبيرها

وقالت بلقيس إنها حزنت بشدة على رحيل الراسي، وقدمت تعازيها لشقيقتها الفنانة نادين الراسي، مشيرة إلَّى أن أكثر ما أثر فِيْ حياتها ودخل فِيْ نوبة حزن كان رؤيتها لـ “أستوري”. للفنان الراحل جورج الراسي عبر حسابه على إنستجرام، الذي تضمن فِيْديوهات لحفلته الأخيرة التي أحياها فِيْ سوريا، قبل ساعات من وفاته.

توفِيْ جورج الراسي بعد اصطدام سيارته بحاجز وسطي عَنّْد النقطة الفاصلة بين الحدود اللبنانية والسورية، أثناء عودته من سوريا بعد استضافته حفلة هناك. ورافقه فِيْ السيارة زينة المراعي منسقة اعماله التي توفِيْت معه.

من ناحية أخرى؛ رفضت بلقيس فتحي، خلال لقائها مع ET فِيْ عربي، العودة إلَّى زوجها السابق رجل الأعمال سلطان عبد اللطيف، مؤكدة أنه من المستحيل عليهما العودة مرة أخرى.

وأضاف “هناك أشياء نقولها أهلا وسهلا بالعودة، وهناك أشياء تزول ولا تعود، ولدي شخصية متسامحة، لكننا لا نستفِيْد. رجعَنّْا .. الله يهديه أينما كان “.

فِيْ أبريل / نيسان 2022، أعلنت بلقيس فتحي أنها رفعت دعوى طلاق ضد زوجها فِيْ إحدى محاكَمْ دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت أن بينها وبين زوجها سلطان أجمل هدية فِيْ العالم هُو ابنهما “التركي”، لذا لن تقدم المزيد من المعلومات، داعيةً ربها ليمنحها التوفِيْق وراحة البال.

وأشارت إلَّى أنها طرحت موضوع الخلع “لإنهاء اللبس الذي نشأ بعد أن لم يظهر زوجها معها لعدة أشهر”، مضيفة “الخلع شرعي مثل الطلاق، وفِيْ كلتا الحالتين تكون النتيجة الوصية”. يؤدي الى الانفصال.

وفِيْ مايو الماضي خرج عبد اللطيف عَنّْ صمته قائلا فِيْ تصريحات صحفِيْة “أنا واثق من أن القانون سيأخذ مجراه”.

وأضاف عبد اللطيف “بلقيس غالية والدة ابني تركي ولن أتحدث عَنّْها بعد الآن”.

وفِيْ موضوع آخر، ستشارك بلقيس فتحي فِيْ مونديال قطر، وكتبت إحدى صفحات مواقع التواصل “بشكل عاجل ورسمي .. بلقيس نجمة مونديال قطر 2022”.