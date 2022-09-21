بلقيس فتحي أنا فِيْ حالة حب.. ولن ارتبط فِيْ 2022 أو 2023

ردّت الفنانة بلقيس فتحي مجددًا على حَقيْقَة أنها كانت تفكر فِيْ الزواج بعد ظهُورها بفستان أبيض مؤخرًا على هامش مشاركتها فِيْ معرض عروس الخليج.

وقالت بلقيس مازحة إنها تزوجت من نفسها منذ فترة، وأنها مغرمة بنفسها، وأنها لا تستعد للزواج فِيْ 2022 أو 2023، لكنها لا تعرف ما سيحدث، فالأولوية لها حاليا. ابن. تركي، خاصة بعد عودته إلَّى المدرسة.

ونفس السؤال الذي تلقته الفنانة من أحد متابعيها عبر حسابها على تويتر، عَنّْدما أرادت معرفة مدى استعدادها لخوض تجربة الزواج مرة أخرى، خاصة بعد طلاقها من زوجها رجل الأعمال سلطان عبد اللطيف، بعد زواجها من ذلك. استمرت. لمدة خمس سنوات.

كان رد بلقيس قبول الفكرة، مؤكداً استعدادها للزواج، لكن ليس فِيْ الوقت الحالي. بسبب حرصه على أعماله الفنية وتركيزه على حياته المهنية ؛ ويشهد حاليًا نشاطًا فنيًا لافتًا، وسيقوم بالعديد من الحفلات فِيْ الفترة المقبلة.

وكتبت “قلبي أخضر وأود أن أكرر تجربة الزواج بالتأكيد ولكن ليس فِيْ هذا الوقت ولا فِيْ المستقبل”.

مواصفات بلقيس دريم مان

فِيْ برنامج “مراحل” الذي تم بثه فِيْ رمضان الماضي، تحدثت بلقيس عَنّْ موقفها من الزواج، ثم كشفت مواصفات الرجل الذي تحلم به أن تكون رجلاً داعمًا يتقبل ويفهم طبيعة عمله وشغفه. . لصناعة الموسيقى، وكذلك مستقلة ماليا.

تقدمت بلقيس بطلب للطلاق على زوجها السابق عام 2022

فِيْ أبريل 2022، أعلنت بلقيس فتحي رفع دعوى طلاق ضد زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان بن عبد اللطيف، قائلة فِيْ ذلك الوقت “لقد رفعت دعوى طلاق لفترة فِيْ المحاكَمْ الإماراتية، ولدي ثقة كاملة فِيْ ذلك. القضاء .. وبصراحة ما عَنّْدي تفاصيل أخرى .. لا أستطيع الحديث عَنّْها أكثر “.

ورفض سلطان عبد اللطيف التعليق على قضية الخلع، مؤكدا أنه لن يكشف أسرار منزله لوسائل الإعلام. لأن البيوت لها مقدساتها كَمْا قال.

ولم يكشف عَنّْ أسباب الخلاف بينهما، مبينا أنه واثق من أن القانون سيأخذ مجراه وأن بلقيس سيبقى باهظ الثمن. لأنها “والدة ابني العزيز تركي”.