بلقيس فتحي الرجال “مزاجنجية”.. والستات يردن شخصا يعبر عَنّْ مشاعره

بعد نجاح الفنانة بلقيس فتحي فِيْ دول الخليج، عاشت الغناء المصري هذا العام. وضمت أغنيتي “دبلوميا” التي كانت بداية كلمات وألحان عزيز الشافعي، تلتها أغنية “وبنتلالة” من كلمات وألحان عزيز الشافعي.

تحدث “فوشيه” مع بلقيس عَنّْ نجاحاته وخطواته التالية.

– وماذا عَنّْ أغنية “Mazangi” التي تستعد لإطلاقها باللهجة المصرية خاصة أنها أغنية مختلفة ولها حالة خاصة جدا

يمكن القول أن هذه الأغنية هِيْ أغنية لكل فتاة، ومن الآن فصاعدا هِيْ من كلمات ملك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة عبد الغني، وتم تصوير مقطع فِيْديو من إخراج علي أبو طالب فِيْ القاهرة. فِيْ التعاون الثاني الذي يوحدنا بعد التعاون فِيْ مقطع “Diplomat”.

– من هُو الغاضب

كل الرجال غاضبون.

لماذا تثق بالمخرج علي أبو طالب بهذه الطريقة وليس بالآخرين

لأنه فنان ويفكر دائمًا خارج الصندوق، إنه يحب حقًا ما يفعله، كل ما يفعله يأتي بشكل صحيح، إنه مجنون وتقنيًا أنا مجنون مثله.

هل هذا يعَنّْي أننا سنرى فِيْديو موسيقي مختلف

بالتاكيد؛ منذ فترة يحاول المخرج علي أبو طالب إظهار بعض المعالم السياحية المصرية بشكل مختلف، وهذا ما سنراه فِيْ مقطع “مازاجينجي”.

هل تعاونت مع شخصيات مصرية أخرى

بالتاكيد؛ أظهروا لي جميعًا أن هناك لوحات رائعة فِيْ مصر فِيْ جميع المجالات، وهِيْ تستحق الثناء والتقدير، مثل خبيرة التجميل دينا راغب، خبيرة التجميل المفضلة لدي، والتي قمت بعمل مكياجي بهذا الكليب.

بالإضافة إلَّى أحمد منير، مصفف شعري، هنا أيضًا، وحبيبة، التي اختارت وصممت ثوبي بمشبك مع المصمم رفِيْق زكي.

مصر لديها لوحات رائعة تستحق التحية والتقدير. عَنّْدما يتم جمع كل هذه الصور معًا فِيْ مقطع فِيْديو قامت بكتابته وتأليفه وتوزيعه، بالإضافة إلَّى تسريحات ومكياج وفريق كامل من الشباب الموهُوبين، فإنهم يأملون أن تتم مشاهدته بشكل مختلف.

عَنّْدما تستعد لأي وظيفة، هل تدخل فِيْ التفاصيل

بالتأكيد .. أسمح لمن حولي وفريق العمل بإظهار وجهة نظرهم، ولا أحب التطفل على الإطلاق.

وبمشاركة دينا مديرة أعماله فِيْ الحوار أكد أن بلقيس تتيح للجميع فِيْ تخصصهم ما يريدون ولا يتدخلون فِيْ أي شيء.

– مقطع الفِيْديو يغلب عليه اللون الوردي. من الذي اختار

تضحك وتقول علي هُو صاحب اللون الوردي، ويكاد يرى أن الفتاة تحب الحياة الوردية وهُو ما نقوله فِيْ الكليب، لذلك اختارت هذا اللون، خاصة وأن الكليب يتحدث عَنّْ السوبر القوي. فتاة تعيش حياة وردية فقط للرجل الذي تحبه، لكنه فِيْ النهاية رجل متقلب المزاج.

هل بلقيس أكثر مزاجية أم الرجل

كلاهما متقلب المزاج، لكن الرجل متجدد الهُواء جدًا، اليوم يقول أحبك، وغدًا لا يرد على الهاتف، والفتيات هنا يفهمن أنه ليس عاطفِيًْا، لكنه متقلب المزاج، وقد وصفته بدقة فِيْ مقطع لتجعلك تشعر بالاسترخاء.

ما هِيْ رسالتك للرجل السام

إنهم غير سامين، ولا يتحدثون كثيرًا وتحتاج الفتيات إلَّى من يعبر عَنّْ مشاعرهن.

– شاركت فِيْ حفلات موسم الرياض كَيْفَ رأيت استقبال الجمهُور هناك

المملكة العربية السعودية دولة استثنائية فِيْ استقبال الجمهُور. الجمهُور هناك لن يراها فِيْ أي دولة خليجية أخرى لأسباب مختلفة. الأول هُو أن عددهم كبير، وثانيًا، لديهم حب كبير وشغف وعطش. لحضور الحفلات بأنواعها.

وحفلتي بالتحديد مع الفنان محمد حماقي حضرها 16 ألف شخص من الرياض على وجه الخصوص، وكان الأمر خطيرًا.

– شارك مع قيصر كاظم الساهر فِيْ دويتو “أهل الحب”، حدثنا عَنّْ هذه التجربة

يشرفني أن أشارك فِيْ أغنية مع فنان بحجم وقيمة كاظم الساهر، وأي فنان إلَّى جانبه يشرفني، وسعدت جدًا بهذا التعاون، وهُو يشغل حاليًا الصدارة فِيْ دول الخليج تحديدا على تيك توك ويشرفني التعاون مع اي فنان عربي وخاصة الفنان كاظم الساهر.

هل هناك ثنائي تستعد للفترة القادمة

لا توجد فكرة واضحة بعد، لكنني أقدرها حقًا، ومن الممكن مشاركتها مع فنان وليس مجرد فنان.