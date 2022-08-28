بلقيس فتحي دمية باربي فِيْ حفلها بدبي.. وتختار الإطلالة من فالنتينو

أحيت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي حفلاً غنائياً فِيْ الإمارات، مساء السبت 27 أغسطس، بدت وكأنها دمية باربي وهِيْ تتحرك.

أذهلت بلقيس فتحي متابعيها بتبنيها لإطلالة العرب اليوم بالتعاون مع منسق الأزياء سيدريك حداد، بينما كانت ترتدي فستانًا قصيرًا موقّعًا من دار الأزياء الإيطالية فالنتينو من مجموعتها لخريف وشتاء 2022، والتي استلهمت ملابسها من ملابس باربي الوردية.

تم تزيين الفستان القصير بتطريز أنيق على شكل أزهار، فِيْ حين تم تنسيق إطلالتها مع جوارب طويلة وقفازات باللون الالعرب اليوم، وكذلك أحذية بكعب عالٍ تشبه إلَّى حد كبير الأحذية التي تختارها النجمة الأمريكية ليدي غاغا لأسلوبها. مميزة وغريبة. مظهر خارجي.

ووضعت بلقيس مكياجًا ترابي اللون، ووضعت كحل العرب اليوم، بينما سقط شعرها الناعم على جانبي كتفها.

شاركت بلقيس مقطع فِيْديو تظهر إطلالتها مع متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، مؤكدة حبها للون الوردي ومخاطبة جمهُورها فِيْ دبي قائلة دبي هل أنتم مستعدون أريد إضافة اللون الوردي.

وبالعودة إلَّى الحفل، أضاء فتحي المزاج وأثار حماس الجمهُور بتقديم باقة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة لأكثر من ساعة، حيث بدأ الحفل بأداء أغنيته “النهاية” وكذلك أغنيات من أغانيه. اخر البوم “حالات”. جديدة “.

وكانت بلقيس قد سجلت مؤخرا رقما قياسيا فِيْ حضور حفلها بالعاصمة السعودية الرياض خلال موسم جامز، حيث تجاوز الجمهُور 16 ألف متفرج، حسبما نشر النجم على حسابه على موقع “تويتر”.

وكان الحضور الهائل لحفل بلقيس يعتبر الأعلى فِيْ موسم جيمرز، علما أن الموسم شهد مشاركة النجوم عمرو دياب ومحمد حماقي، إلَّى جانب نجوم عرب وعالميين آخرين.

من ناحية أخرى، ستشارك بلقيس فتحي فِيْ مونديال قطر، وأكدت النبأ من خلال مشاركة صورة لها من إحدى حفلاتها عبر حسابها على موقع “تويتر”، مصحوبة بتغريدة كتبت فِيْها “عاجلاً وعاجلًا” رسميا .. بلقيس نجم مونديال قطر 2022 “.