بلقيس فتحي فِيْ مرمى الهجوم بعد ظهُورها بالمايوه

تعرضت النجمة بلقيس فتحي لهجوم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهُورها الأخير عبر حسابها على منصة “سناب شات”، حيث ظهرت فِيْ مقطع فِيْديو قصير مستلقية فِيْ الشمس، تظهر الجزء العلوي من جسدها مرتدية بذلة الحمام. .

وسرعان ما استذكر رواد “السوشيال ميديا” رأي المطربة الإماراتية بشأن مقتل الطفلة الفلسطينية إسراء غريب، 21 عاما، على يد أفراد عائلتها فِيْ ظروف غامضة. ماذا حدث لتكريم والعادات

وقالت بلقيس فِيْ تغريدة تعليقًا على مقتل إسراء “أنت أيها الرجل الشرقي عَنّْدما تكتشف أن أختك واعدت سرًا رجلاً غريبًا وأنت تدرسها فِيْ المنزل وتدرك أنها غلطة وليست عاداتنا. والتستر عليها أفضل من قتلها وفضحها، والجميع يشاهدها ويعرف عَنّْها ويديم اسمها بقِصَّة صنعت من شرف وعادات. وإذا كانت للقِصَّة جوانب كثيرة فالله أعلم. . “

وعلقت أخرى على الفِيْديو الذي تم تداوله مؤخرًا لبلقيس، والتي تظهر فِيْه وهِيْ ترتدي ثوب السباحة قائلة “يا إلهِيْ، يا له من عالم! يبدو أنه ليس لديها رجال شرقيون يعتنون بها فِيْ المنزل ويفهمون أن هذا خطأ وليس من عاداتنا “، فِيْ وقت اعتبر فِيْه الكثيرون أنها ليست خارجة عَنّْ المألوف، خاصة وأن أظهر الفِيْديو فقط الجزء العلوي من جسده.

يشار إلَّى أن الفنانة بلقيس تمر بمرحلة من النجاح بعد إطلاق أحدث أعمالها منذ نحو شهر، أغنية “نحن نتعلى” باللهجة المصرية، والتي تصدرت قائمة الأغاني الأكثر رواجًا على مختلف المنصات. فِيْ ذلك الوقت بسبب احتفالاتهم الخاصة بمقطع فِيْديو الأغنية.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل وإخراج محمد سامي، وهِيْ ثاني أغاني بلقيس باللهجة المصرية، بعد أن طرح أغنية “دبلوماسية” مع عزيز الشافعي العام الماضي. جدا.

فِيْ مقطع الفِيْديو، قدمت بلقيس جرعة عالية من المشاعر، ضمتها عبر رسالة استباقية، تلعب فِيْها النجمة الإماراتية دور فتاة تعتني بوالدها الذي يحتاج إلَّى عَنّْاية فائقة بسبب صحته وعدم قدرته. يمشي.

وأشاد جمهُور بلقيس على “السوشيال ميديا” بفكرة الفِيْديو الموسيقي، مشيرين فِيْ تعليقاتهم على مختلف المنصات إلَّى أنه يوصل رسالة مهمة، فِيْما وصفوا نجمهم بـ “الفنان المسؤول والضميري”.