بلقيس فتحي مستعدة للزواج مجددا.. وتعلق قلبي أخضر

يبدو أن تجربة زواج الفنانة اليمنية المقيمة فِيْ الإمارات بلقيس فتحي وانتهائه بالطلاق لم تثنيها عَنّْ التفكير فِيْ تكرار الكرة مرة أخرى، حيث يبدو أن القلب لا يزال لديه مجال للحب. .

ردت بلقيس فتحي على سؤال من أحد متابعيها وجهته لها عبر حسابها على تويتر، حيث تساءلت عَنّْ استعدادها لإعادة المحاولة مرة أخرى، خاصة بعد طلاقها من زوجها رجل الأعمال سلطان عبد اللطيف، بعد زواج دام 5 سنوات. .

كان رد بلقيس قبول الفكرة، مؤكداً استعدادها للزواج، ولكن ليس فِيْ الوقت الحالي، لاهتمامها بأعمالها الفنية وتركيزها على مسيرتها المهنية. وهِيْ تشهد حاليًا نشاطًا فنيًا لا مثيل له، وستنظم العديد من الحفلات خلال موسم الصيف.

وكتبت “قلبي أخضر وأود أن أكرر تجربة الزواج بالتأكيد ولكن ليس فِيْ هذا الوقت ولا فِيْ المستقبل”.

وبدأت طلبات الزواج تتساقط على بلقيس من متابعيها، حيث كتب أحدهم “أعلن الآن أنني مستعد للزواج منك، والله يشهد بأنني صادق فِيْ كلامي. إلَّى الأبد بلقيس أنت تكفِيْ”. أتمنى أن تتفق مع كلامي “.

من ناحية أخرى، كان لدى إحداهما رأي آخر حول الزواج، حيث طلبت منه عدم الخوض فِيْ التجربة مرة أخرى، وكتبت “اترك الزواج وتكوين الجمعيات، الفن يحتاج إلَّى من يتزوج الموسيقى وينجب تجارب موسيقية مختلفة. مثل الشخص الذي قدمته، انظر إلَّى نفسك بعد الانفصال، كَيْفَ صنعت ثورة وتركت Cocoon “.

فاجأت بلقيس فتحي جمهُورها فِيْ أبريل الماضي بإعلانها رفع قضية ضد زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان بن عبد اللطيف، وأعلنت ذلك من خلال تصريحات تلفزيونية قائلة “أنا مقدمة قضية تم سحبها من الولايات المتحدة”. الامارات العربية. المحاكَمْ لفترة وأنا أثق فِيْ القضاء “. وبصراحة، ليس لدي المزيد من التفاصيل، ولا يمكنني التحدث أكثر عَنّْ ذلك “.

من جهته، رفض سلطان عبد اللطيف التعليق على قضية الطلاق التي رفعتها زوجته بلقيس، مؤكدًا أنه لن يكشف أسرار منزله لوسائل الإعلام ؛ لأن للبيوت مقدساتها كَمْا قال.

ولم يكشف عَنّْ أسباب الخلاف بينهما، مبينًا أنه واثق من أن القانون سيأخذ مجراه، وأن بلقيس ستبقى ثمينة، لأنها “أم الغلاية، ابني تركي”.

من ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلَّى أن بلقيس سجل رقماً قياسياً فِيْ حضور الجمهُور لحفله الغنائي بالعاصمة السعودية الرياض، خلال موسم جامز، حيث تجاوز الجمهُور 16 ألف متفرج، بحسب النجمة الإماراتية. على حساب Twitter الخاص به.

ويعتبر جمهُور حفل بلقيس الأكبر فِيْ موسم اللاعبين، بحسب الصحفِيْ فِيْ قناة العربية محمد العشيوي، علما أن الموسم شارك فِيْه النجمان عمرو دياب ومحمد حماقي، إلَّى جانب نجوم عرب وعالميين آخرين.