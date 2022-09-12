بلقيس لا خلاف مع سيف نبيل.. وأتابع ابني بكاميرات أثناء غيابي

نفت الفنانة بلقيس فتحي ما تردد عَنّْ خلاف بينها وبين الفنان العراقي سيف نبيل، وبدلا من ذلك امتدحته وقالت إنه فنان مجتهد.

ووصف بلقيس التعاون مع سيف نبيل بأنه ناجح وجميل، وعلق قائلاً “كانت الموسيقى مختلفة. لم تكن عَنّْدي مشاكل معه وأتمنى له كل التوفِيْق”.

كاظم الساهر لا يقارن بأي فنان

كَمْا تحدث النجم اليمني عَنّْ الفنان كاظم الساهر قائلاً “بالنسبة لي لا يقارن بأي فنان فِيْ الوطن العربي كله، بصراحة هُو فِيْ مكان واحد فقط، لذا أحب أن أرفع الفنان كاظم الساهر”. . ساهر من أي مقارنة مع فنانين آخرين “.

وأرادت بلقيس فتحي التعاون مع الفنانة السورية أصالة وعلقت “أتطلع للعمل معها. إنها فنانة رائعة وصوت راق، وأنا أحبها على الصعيد الشخصي”.

شيرين عبد الوهاب فِيْ مرحلة أفضل …

وبشأن علاقتها بالفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، كشفت بلقيس فِيْ تصريحات لـ “إت بل عربي” “أين نواصل، وأعتقد أنها فِيْ مرحلة أفضل الآن، وقد تطرقنا إلَّى جمالها. فِيْ مهرجان قرطاج، وأعتقد أن شيرين هِيْ أغنى فنانة فِيْ مهرجان قرطاج وتصدرت ذلك، “الإعلام خفِيْف بما فِيْه الكفاية ويلقي ضوءًا كافِيًْا على المهرجان بسبب حفلها الغنائي، وأنها عائدة إلَّى المسرح”.

عمرو دياب فنان كبير.

وأشار بلقيس إلَّى أن النجم المصري عمرو دياب فنان كبير وأضاف أنه شخص محترم وأغانيه محسوسة وملموسة.

فِيْ غضون؛ وأوضحت الفنانة أنها مازالت لا تملك فكرة واضحة عَنّْ الثنائي الذي ستشارك فِيْه فِيْ الفترة المقبلة، لكنها سعيدة للغاية، حيث من الممكن المشاركة مع فنانة وليس فقط مع فنانة، وهِيْ تستعد فِيْ غضون أيام قليلة. لتسجيل الأغنية الافتتاحية لكأس العالم التي سيعلن عَنّْها “الفِيْفا”. تقريبيا.

وفِيْ التوفِيْق بين حياتها الفنية والعائلية، أشارت بلقيس فتحي إلَّى أنها انشغلت خلال الفترة الماضية بأعمالها، لكن هذا لا يمنعها من امتلاك قدرات خاصة لأداء أكثر من مهمة فِيْ نفس الوقت.

بلقيس أتابع ابني عبر كاميرات المراقبة أثناء غيابي

وأكدت بلقيس أن عائلتها ساعدت كثيرا فِيْ رعاية ابنها تركي، وأنها تلاحقه بكاميرات المراقبة فِيْ المنزل أثناء غيابه.

ومؤخرا صرحت بلقيس فتحي بأنها ترفض العودة لزوجها السابق رجل الأعمال سلطان عبد اللطيف، مؤكدة استحالة عودتهما على الإطلاق.

وأضاف “هناك أشياء نقولها أهلا بالعودة، وهناك أشياء تزول ولا ترجع، وأنا شخص متسامح، لكننا لا نستفِيْد. رجعَنّْا .. الله يهديه أينما كان “.