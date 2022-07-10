بلومبرج تحذر.. الأسواق الناشئة مُقبلة على سلسلة تاريخية من تعثر الديون

حذرت بلومبرج من أن كومة الديون المعدومة التي تصل إلَّى حوالي ربع تريليون دولار تهدد بإغراق العالم النامي فِيْ سلسلة تاريخية من التخلف عَنّْ السداد.

كانت سريلانكا أول دولة تعلق المدفوعات لحاملي السندات الأجنبية هذا العام، مثقلة بتكاليف الغذاء والوقود الباهظة التي أشعلت الاحتجاجات والفوضى السياسية.

روسيا تحذو حذوها

بعد فترة وجيزة، حذت روسيا حذوها فِيْ يونيو الماضي بعد أن علقت فِيْ شبكة من العقوبات.

ذكر تقرير نشرته شبكة بلومبرج أن التركيز فِيْ الوقت الحالي يتحول إلَّى السلفادور وغانا ومصر وتونس وباكستان، وهِيْ دول تعتقد بلومبرج إيكونوميكس أنها عرضة للتخلف عَنّْ السداد.

ونقل التقرير تحذيرات العديد من الاقتصاديين من تعثر تلك الأسواق فِيْ ظل ارتفاع تكلفة تأمين ديون الأسواق الناشئة من مخاطر عدم السداد، إلَّى أعلى مستوياتها منذ الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا.

تقول كارمن راينهارت، المتخصصة فِيْ ديون الأسواق الناشئة طويلة الأجل “إن مخاطر الديون وأزمات الديون ليست افتراضية مع البلدان منخفضة الدخل. إننا نعاني منها بالفعل بشكل كبير”.

تضاعف عدد الشركات السيادية فِيْ الأسواق الناشئة التي تتداول عَنّْد مستويات متعثرة – العوائد التي تشير إلَّى أن المستثمرين يعتقدون أن التخلف عَنّْ السداد هُو احتمال حقيقي – بأكثر من الضعف فِيْ الأشهر الستة الماضية، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرج.

تضم هذه البلدان التسعة عشر مجتمعة أكثر من 900 مليون شخص، وبعضهم – مثل سريلانكا ولبنان – فِيْ حالة تخلف عَنّْ السداد بالفعل.

237 مليار دولار

فِيْ الواقع، 237 مليار دولار من الديون على المحك بالنسبة لحاملي السندات الأجانب، والسندات التي هِيْ الآن فِيْ حالة عجز عَنّْ السداد، وهذا يضيف حوالي خمس – أو حوالي 17 ٪ – من 1.4 تريليون دولار من الأموال السيادية فِيْ الأسواق الناشئة التي لديها ديون خارجية مستحقة مقومة. بالدولار أو اليورو أو الين، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

“تأثير الدومينو”

لطالما أظهرت الأزمات فِيْ العقود الأخيرة أن الانهِيْار المالي لحكومة واحدة يمكن أن يخلق تأثير الدومينو، المعروف باسم العدوى فِيْ لغة السوق، حيث يسحب المتداولون المتقلبون الأموال من البلدان التي تعاني من مشاكل اقتصادية مماثلة، مما يسرع من انهِيْار اقتصاداتهم.

كانت أسوأ هذه الأزمات هِيْ كارثة ديون أمريكا اللاتينية فِيْ الثمانينيات، ويقول مراقبو الأسواق الناشئة إن اللحظة الحالية تحمل بعض التشابه مع تلك الأزمة. كَمْا حدث، لجأ الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي فجأة إلَّى رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة فِيْ محاولة لكبح التضخم الذي أدى إلَّى ارتفاع قيمة الدولار وبالتالي صعوبة سداد الدول النامية لسنداتها الخارجية.

تميل البلدان التي تتعرض لضغوط أكبر إلَّى أن تكون بلدانًا أصغر حجمًا لها سجل حافل فِيْ أسواق رأس المال الدولية، بينما يمكن للبلدان النامية الكبيرة، مثل الصين والهند والمكسيك والبرازيل، أن تتباهى بميزانيات عمومية خارجية قوية إلَّى حد ما ومخزونات من احتياطيات النقد الأجنبي.

لكن فِيْ البلدان الأكثر ضعفاً، هناك قلق واسع النطاق بشأن ما سيحدث، حيث تظهر نوبات من الاضطرابات السياسية فِيْ جميع أنحاء العالم مرتبطة بارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة، مما يلقي بظلاله على مدفوعات السندات المحتملة فِيْ البلدان المثقلة بالديون مثل غانا ومصر.، والتي يقول البعض إنه سيكون من الأفضل استخدام الأموال لمساعدة المواطنين.

مع استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا فِيْ الضغط على أسعار السلع الأساسية، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتأكيد الدولار الأمريكي على قوته، من المرجح أن يكون العبء على بعض البلدان لا يطاق.

على حافة الهاوية

تُظهر البيانات أن ربع البلدان التي تم تتبعها من خلال مؤشر بلومبرج المركب لديون الأسواق الناشئة بالدولار الأمريكي يتم التعامل معها على أنها متعثرة، وتُعرَّف عمومًا على أنها عوائد أكبر من 10٪ على سندات الخزانة ذات الاستحقاق المماثل.

يصف سامي المعادي، مدير المحفظة فِيْ T. Rowe Price، الذي يساعد فِيْ الإشراف على أصول بنحو 6.2 مليار دولار، الوضع بأنه أحد أسوأ عمليات بيع ديون الأسواق الناشئة و “الأسوأ فِيْ التاريخ”.

ويشير إلَّى أن العديد من الأسواق الناشئة سارعت لبيع السندات الخارجية أثناء الوباء عَنّْدما كانت احتياجات الإنفاق مرتفعة وتكاليف الاقتراض منخفضة. بعد أن شددت البنوك المركزية فِيْ الأسواق العالمية المتقدمة سياستها المالية، أدى ذلك إلَّى دفع تدفقات رأس المال بعيدًا عَنّْ الأسواق الناشئة وتركها مع تكاليف باهظة.

وأضاف المعادى “هذه فترة صعبة للعديد من الدول النامية”.

أدى هذا إلَّى خروج مديري الأموال الأجنبية من الاقتصادات النامية. لقد سحبوا 4 مليارات دولار من سندات الأسواق الناشئة والأسْهُمْ فِيْ يونيو، وفقًا لمعهد التمويل الدولي، فِيْ الشهر الرابع على التوالي من التدفقات الخارجة حيث أثرت الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا والتضخم على معَنّْويات المستثمرين.

وفِيْ الوقت نفسه، قالت جين بودكامينر، رئيسة الأبحاث فِيْ شركة فرانكلين تمبلتون لحلول الاستثمار “قد يكون لهذا تأثير طويل المدى حقًا سيغير طريقة تفكيرنا فِيْ الأسواق الناشئة، وخاصة الأسواق الناشئة فِيْ الإستراتيجية”.

تأجج الاضطراب السياسي فِيْ سريلانكا بسبب انقطاع التيار الكهربائي المستمر وتزايد التضخم الذي أدى إلَّى تعميق عدم المساواة. هذا شيء حذر محللو باركليز بقيادة كريستيان كيلر من أنه قد يتكرر فِيْ مكان آخر فِيْ النصف الثاني من هذا العام. وكتب فريقه فِيْ تقرير منتصف العام “السكان الذين يعانون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص الإمدادات قد يكونون بمثابة صندوق مسحوق لعدم الاستقرار السياسي”.

إليك ما يحدث حاليًا فِيْ بعض الأسواق الناشئة المتعثرة فِيْ العالم

السلفادور

خفض مقيمو الائتمان تصنيف الدولة الواقعة فِيْ أمريكا الوسطى مع تهاوي سنداتها الدولارية، مدفوعة بالسياسات التي لا يمكن التنبؤ بها فِيْ بعض الأحيان للرئيس نجيب بوكيلي. أثار اعتماد البيتكوين كعملة قانونية، وكذلك تحركات حكومة Bukele لتوطيد السلطة، مخاوف بشأن قدرة السلفادور واستعدادها لمواكبة الالتزامات الخارجية، لا سيما بالنظر إلَّى عجزها المالي الواسع و 800 مليون دولار فِيْ السندات المستحقة فِيْ يناير. .

غانا وتونس ومصر

هذه البلدان من بين المقترضين الأقل تواترًا والأقل تصنيفًا ولديهم احتياطي منخفض يمثل هامش أمان، وتحذر Moody’s Investors Service من أنها ستكون عرضة لتكاليف الاقتراض المرتفعة.

تمتلك الحكومات الأفريقية كَمْيات منخفضة نسبيًا من الاحتياطيات الأجنبية لتغطية مدفوعات السندات المستحقة حتى عام 2026. وقد يصبح هذا مشكلة إذا لم تتمكن من تجديد سنداتها المستحقة بسبب التكلفة المتزايدة للاستفادة من أسواق الديون الخارجية. وتسعى غانا للحصول على ما يصل إلَّى 1.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، فِيْ حين أن مصر لديها حوالي 4 مليارات دولار من الديون الخارجية المستحقة فِيْ نوفمبر 2022، و 3 مليارات دولار أخرى مستحقة فِيْ فبراير 2023، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرج. .

باكستان

استأنفت باكستان لتوها المحادثات مع صندوق النقد الدولي، حيث نفذت أموالها من الدولارات لأنها تحتاج إلَّى 41 مليار دولار على الأقل فِيْ الأشهر الـ 12 المقبلة لسداد ديونها وتمويل الواردات. على غرار الأحداث فِيْ سريلانكا، نزل المتظاهرون إلَّى الشوارع للاحتجاج على فرض السلطات قطعًا للتيار الكهربائي لمدة تصل إلَّى 14 ساعة من أجل توفِيْر الوقود.

الأرجنتين

تعاني الدولة الواقعة فِيْ أمريكا الجنوبية من أزمة بعد آخر تسعة حالات تخلف عَنّْ السداد، والتي حدثت فِيْ عام 2022 أثناء الركود الناجم عَنّْ تفشي المرض.

ومن المتوقع أن يصل التضخم إلَّى 70٪ بنهاية العام، مما يزيد الضغط على السلطات للحد من هروب الدولارات من الاقتصاد للسيطرة على سعر الصرف.

أوكرانيا

دفعت الحرب المسؤولين الأوكرانيين إلَّى استكشاف إعادة هِيْكلة الديون، خاصة وأن خيارات التمويل فِيْ الدولة التي مزقتها الحرب معرضة لخطر النفاد، وفقًا لمصادر مطلعة. كَمْا أشارت الدولة إلَّى أنها تحتاج إلَّى ما بين 60 مليار دولار و 65 مليار دولار هذا العام لتلبية متطلبات التمويل، وهِيْ مليارات أكثر مما تعهد حلفاؤها حتى الآن.

يكافح صناع السياسة فِيْ كييف للحفاظ على الميزانية فِيْ الوقت الذي يصارع فِيْه الجيش حربًا روسية دمرت الاقتصاد الأوكراني وأوقفت صادرات الحبوب الرئيسية فِيْ البلاد وشردت أكثر من 10 ملايين شخص.