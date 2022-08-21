بلومبرغ الإسكان ينتعش في السعودية رغم الركود العالمي 

قالت وكالة بلومبرج إن السوق العالمي يشهد ركوداً بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة في كثير من الدول، لكن رغم ذلك يتعافى قطاع العقارات والإسكان في السعودية، والتقرير الذي حمل عنوان سوق كبير مزدهر. في المملكة، وهذه المرة لا يتعلق الأمر بالنفط فقط، العوامل التي تؤدي إلى ذلك.

وقال التقرير “تم بيع أكثر من 300 شقة في مجمع الرياض الجديد في شهر واحد فقط – وبالنقد – دون أن يضطر البائع إلى الإعلان عن العقار. صناعة النفط العالمية، لذلك ليس من المستغرب أن يكون سوق العقارات محموما. ” ؛ حيث يتدفق الدخل مع ارتفاع أسعار الطاقة من خلال الاقتصاد.

لكن هذا ليس كل شيء، أضاف التقرير، في الواقع، الصراع على المنازل يعكس شيئًا أكثر من الرخاء، وهو التحول الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيد تشكيل المملكة.

في هذا الصدد، قال رئيس شركة التطوير العقاري المملوكة لعائلة المجيدية ريزيدنس، عبد السلام الماجد هناك تغيير في العقلية، حيث يتبنى بعض السعوديين أسلوب حياة أكثر انفتاحًا.

دور المرأة في إنعاش السوق العقاري

وأضاف الماجد بعد التحولات الاجتماعية التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة، تدخل المرأة سوق العمل بأعداد أكبر، و 30٪ من مشتري العقارات لدينا من النساء، وهو عدد كبير، وبالتالي هم كذلك. مساعدة. لدفع الاقتصاد قدما بأكثر من طريقة.

وقال التقرير “يوجد اليوم إبداع جميل في التصميمات السعودية يعكس الرقي والفخامة، بالإضافة إلى دمج الهوية في المبنى، وبناء المنازل التي تفيض بضوء طبيعي بجدران عالية ونوافذ صغيرة للحفاظ على الخصوصية تسود

تفاؤل بنمو الإسكان في السعودية

وأشار التقرير إلى أن التفاؤل يسود بشكل عام في مجال الإسكان والعقارات في المملكة بحسب المطورين، وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري هناك خطط لمضاعفة عدد السكان. في المملكة وجذب الملايين من الناس، وهذا هو مفتاح التفاؤل في سوق الإسكان. كلما زاد عدد الأشخاص، زاد عدد الشقق التي يحتاجونها.