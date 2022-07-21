بلومبرغ السعودية تخطط لإطلاق شركة طيران جديدة قريباً

وقالت وكالة بلومبرج، إن المملكة العربية السعودية تستعد لإطلاق شركة طيران جديدة في القريب العاجل، في إطار محاولة جذب 3 أضعاف العدد الحالي من السياح بحلول نهاية العقد، وهو أحد ركائز رؤية المملكة 2030.

العصر الذهبي للسفر

وتابع التقرير أن الشركة الجديدة تلعب دورًا رئيسيًا في خطة السعوديين للدخول في العصر الذهبي للسفر في المملكة وجعلها واحدة من مراكز الطيران الرائدة في الشرق الأوسط.

وأشار التقرير إلى أن المسؤولين السعوديين أعلنوا في مايو الماضي عن استراتيجية طيران تستهدف 250 وجهة مباشرة وثلاثية حركة جوية.

ونقلت بلومبرج عن نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للاستراتيجيات وذكاء الأعمال، محمد الخريسي، قوله لصحيفة The National أنه يجري الانتهاء من الخطط للكشف عن الشركة الجديدة، حيث قال إنها ستظهر قريبًا.

أهمية قطاع الطيران في رؤية المملكة العربية السعودية 2030

وقال إن قطاع الطيران هو المفتاح لخلق العديد من الوظائف وسيثبت أنه ضروري للغاية لتحقيق الهدف الطموح لبرنامج الرؤية السعودية 2030، مضيفًا الطيران ضروري لقطاعات متعددة مثل السياحة والتجارة والاستثمار الأجنبي المباشر والعلاقات. مع دول مختلفة.

وأضاف نريد جذب 100 مليون سائح بحلول عام 2030، ويجب أن نضمن وجود السعة الكافية لذلك، وإدخال شركة طيران جديدة سيلعب دورًا مهمًا في خطة الحكومة لتنويع اقتصادها وتعزيز السياحة. وتقليل الاعتماد على النفط، مشيرة إلى أن المملكة تسعى للاستفادة من موقعها الاستراتيجي وتعمل كمحور اتصالات بين إفريقيا وآسيا وأوروبا.