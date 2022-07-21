“بلومبرغ” السعودية تستهدف شركات شحن عملاقة.. بينها علي بابا و”دي إتش إل”

تخطط المملكة العربية السعودية لعدد من العروض الترويجية فِيْ غضون 12 إلَّى 18 شهرًا القادمة، حيث تسعى لإقناع شركات مثل Amazon و Alibaba Group و DHL، وهِيْ شركة تابعة لـ Deutsche Post AG، للمساعدة فِيْ توسيع عمليات الشحن الجوي والتوزيع.

من جهته، قال نائب رئيس الاستراتيجية فِيْ شركة محمد فهد الخريسي، فِيْ حديث لـ “بلومبرج”، إن السعودية ستدعو الشركات الخاصة لتأسيس شراكات لأنشطة الشحن والتخزين مع المملكة، بحسب ما نقلته العربية نت. قد راى.

يهدف الاندفاع نحو الشحن الجوي والخدمات اللوجيستية إلَّى زيادة كَمْية الشحنات المتداولة إلَّى 4.5 مليون طن سنويًا بنهاية العقد كجزء من خطة بقيمة 100 مليار دولار لتوسيع حجم قطاع الطيران بما يتماشى مع استراتيجية المملكة، رؤية 2030. .

وفِيْ حديثه فِيْ معرض فارنبورو الدولي للطيران جنوب غرب لندن، قال الخريسي إن المملكة تعمل على توسيع البنية التحتية لمطارها وإنشاء شركة طيران جديدة للركاب فِيْ العاصمة السعودية الرياض، وهِيْ “تتقدم بشكل جيد للغاية”.

كجزء من الخطة، تبحث الهِيْئة العامة للطيران المدني التنسيق مع شركات النقل للتأكد من أن “الصورة العامة تبدو معقولة”.