“بلومبرغ” الصندوق السيادي النرويجي وجهاز قطر يعتزمان الاستثمار فِيْ طرح “بورشه”

وقالت مصادر لوكالة بلومبرج إنها حصلت على موافقة صندوق الثروة السيادية النرويجي وهِيْئة الاستثمار القطرية ومستثمرين كبار آخرين، بما فِيْ ذلك T Rowe Price Group، لشراء أسهم فِيْ شركة Porsche التابعة لشركة فولكس فاجن، والتي من المتوقع أن تكون مدرجة فِيْ السوق الأوروبية.

وتعهدت هِيْئة الاستثمار القطرية فِيْ البداية بشراء حصة 4.99٪ فِيْ “بورشه”، مع العلم أن الشركة تسعى لتقييم ما بين 70 و 85 مليار يورو، بحسب المصادر.

تنوي فولكس فاجن وضع اللمسات الأخيرة على النطاق السعري لعرض بورش بحلول نهاية هذا الأسبوع، والبدء فِيْ تلقي طلبات المستثمرين فِيْ وقت مبكر من الأسبوع المقبل.