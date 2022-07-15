بلومبرغ تسلط الضوء على كتالوج مدينة نيوم المدهش

في تحقيقه الشامل الذي يزيد عن 2700 صفحة، تحدث بلومبرغ عن مدينة نيوم المستقبلية التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار، ولكن هذه المرة كان الحديث من زاوية مختلفة، حيث قدم كتالوج التصميمات التي خطط لها المهندسون وراء المشروع.

في هذا التحقيق، تحدثت مع أكثر من 25 موظفًا حاليًّا وسابقًا، بالإضافة إلى تضمين مئات المستندات الداخلية حول المشروع.

نيوم .. حلم مدن المستقبل

وقال التقرير يفترض أن يكون لنيوم منتجع للتزلج وممرات للسباحة، وكل متر سيرتبط بالتكنولوجيا، وبهذا التصميم يكون مثالاً وحلمًا للدولة التي تطمح لبناء مدن المستقبل.

في أحد أيام سبتمبر الماضي، تلقى كريس هوبلز جراي، الذي كتب على نطاق واسع عن الهندسة الوراثية والصعود الحتمي للسايبورغ، رسالة بريد إلكتروني تطلب منه البحث عن السمات الرئيسية في روايات وأفلام الخيال العلمي التي يمكن تحقيقها.

كان الهدف تضمين تلك الأشياء المستوحاة من الخيال العلمي في أكبر وأصعب مشاريع البناء في التاريخ، والتي تشمل تحويل منطقة صحراوية بحجم بلجيكا إلى مدينة ذات تقنية عالية، نيوم، لتكون تحفة لتغيير اقتصاد الدولة. المملكة من خلال تضمين التقنيات التي يمكن أن تحدث ثورة في الحياة اليومية.

افتتاح المدينة عام 2017

مشروع يغير رؤية العالم

قال جراي “لقد أثار هذا العرض اهتمامي، لذا توليت الوظيفة ووقعت على الخطة التي ستغير نظرتنا للعالم من الآن فصاعدًا”.

في جزء آخر من التقرير، تحدثت بلومبرج عن أعمال مستوحاة من الخيال مثل المصاعد التي تطير بطريقة ما في السماء، أو المباني ذات الحلزون المزدوج أو تلك التي تتخذ شكل أجنحة الصقر الممدود وتلك التي تتخذ شكل زهره متفتحه. .

إضافة إلى الـ الـ Silver Beach، فبدلًا من الحجم الكبير في الشكل، و 7، 7، 7

كل هذا بالإضافة إلى نادي لليخوت، ومضمار سباق كهربائي، وأكثر من 400 قصر، بعضها على مساحة 100000 قدم مربع. بلومبرج بيزنس ويك.

الماء والكهرباء

وتساءل التقرير عن كيفية تواجد سكان المدينة، وقال ستصبح المدينة موطنًا لملايين الأشخاص الذين سيعيشون في وئام مع البيئة، معتمدين على محطات تحلية المياه وشبكة طاقة متجددة بالكامل، وستستفيد من بنية تحتية متطورة ومتطورة. الإطار التنظيمي. صُمم نظامًا صريحًا للترويج لأفكار جديدة، وتكرس الدولة موارد هائلة لجعله حقيقة واقعة.

مشروع يعود بالفائدة على البشرية

من أكثر المشاريع المفيدة للبشرية جمعاء، وليس المملكة العربية السعودية فقط، إنشاء منشأة بقيمة 5 مليارات دولار لإنتاج الهيدروجين للمركبات، مما سيقلل من تلوث البيئة والمناخ، وفقًا للتقرير.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية ستصبح قريبًا مركزًا للابتكار وريادة الأعمال وخالية من الفساد والدهاء التكنولوجي.

وأشار التقرير إلى أن مدينة نيوم جذبت العديد من المستثمرين مثل ستيف شوارزمان وماسايوشي سون، الرؤساء التنفيذيين لبلاكستون وسوفت بنك، الذين كانوا من بين أوائل الأشخاص الذين دعموا المشروع، ورأى المهندسون والمخططون فرصة نادرة لتشكيل مدينة. . من البداية.

شهادة العاملين في مشروع نيوم

قالت جان باترسون، وهي بريطانية كندية ترأس تخطيط قطاع الرياضة في نيوم، إنها تريد أن يكبر أحفادها في المدينة التي تأمل أن تكون المركز الحضري الأكثر نشاطًا بدنيًا في العالم.

قالت “تخيل طالبة بالصف السادس عندما تستيقظ، مرآة حمامها، على سبيل المثال، ستراقب عملية التمثيل الغذائي لديها وبناءً على النتائج توحي بالطعام المناسب لها، وستجد في الخارج مسارات للسباحة والركض. ، وستكون مدرسة والديه ومنزله وعمله في نطاق 20 دقيقة كحد أقصى سيرًا على الأقدام، مما يعني حياة صحية للجميع.

وقال “إذا سارت الأمور على ما يرام، يمكن أن يعيش سكان المدينة 10 سنوات أخرى من متوسط ​​العمر المتوقع”.

اللمحات الأولى للمدينة