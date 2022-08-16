“بلومبرغ” 40.7 مليار دولار حيازات صندوق الاستثمارات العامة فِيْ الأسْهُمْ الأميركية

قالت وكالة بلومبرج إن حيازات صندوق الاستثمارات العامة السعودي من الأسْهُمْ الأمريكية تراجعت إلَّى 40.7 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من عام 2022.

يأتي ذلك على الرغم من الاستحواذ على حصص جديدة فِيْ عدد من الشركات المدرجة فِيْ السوق الأمريكية.

تضمنت ملكية الصندوق الجديدة حصة فِيْ Alphabet من 213000 سهم من الفئة A، بالإضافة إلَّى حصة فِيْ American Tower تبلغ 1.9 مليون سهم.

يمتلك الصندوق الاستثماري 3.9 مليون سهم فِيْ جي بي مورجان تشيس وشركاه و 4.7 مليون سهم من الفئة أ فِيْ زووم فِيْديو كوميونيكيشنز، وفقًا لرويترز.

رفع صندوق الاستثمارات العامة حصته فِيْ PayPal Holdings إلَّى 7.1 مليون سهم من 910929 سهمًا، ورفع حصته فِيْ Meta Platforms إلَّى 2.9 مليون سهم من الفئة A، من 418.663 سهمًا.

وهِيْ تمتلك حصة فِيْ فريبورت-مكَمْوران تبلغ 12.9 مليون سهم من الفئة ب وتمتلك أيضًا حصة ملكية فِيْ داتادوج تبلغ 4.5 مليون سهم من الفئة أ.

ورفع صندوق الاستثمارات العامة حصته فِيْ شركة Electronic Arts بنسبة 12.7٪ إلَّى 16 مليون سهم، كَمْا رفع حصته فِيْ Air Products and Chemicals إلَّى 2.7 مليون سهم من 727.340 سهمًا.

يسري التغيير فِيْ الحيازات اعتبارًا من 30 يونيو 2022 مقارنة بالربع السابق المنتهِيْ فِيْ 31 مارس 2022.

يشار إلَّى أن أصول الصندوق السيادي السعودي تبلغ 620 مليار دولار، بحسب بيانات أوردتها العربية نت عَنّْ معهد SWF.