بلون وردي.. توريد وونفخ الشفايف وازاله السواد لن تتخيلى لون وجمال شفايفك من اول استعمال

فِيْما يلي أفضل الخلطات الطبيعية لإمداد الشفاه. تتمتع الشفاه التي يتم توريدها بشكل طبيعي بمظهر أجمل وأنعم من المظهر الذي يعطيه أحمر الشفاه. مع تقدم العمر والتغذية غير الصحية وغير السليمة، تتلاشى الشفاه بشكل ملحوظ وتفقد مظهرها الطبيعي. اللون الأحمر الذي ولدوا به، لكن يمكننا معالجة هذا التلاشي. بعد خليط من الخلطات التي سنقدمها لكَمْ فِيْ السطور التالية من مقالتنا، ستظهر النتيجة بعد أيام قليلة من استخدام الخليط والمحافظة عليه. .

خلطات طبيعية لإمداد الشفاه

مزيج الجزر والشمندر

مزيج المكونات –

عصير الجزر والشمندر.

سكر أبيض

خطوات التحضير –

أحضر وعاءًا مناسبًا ثم أضف المكونات معًا حتى تمتزج جيدًا وتختلط تمامًا.

بعد ذلك، دلكي شفتيك بالخليط بيديك واستمري هكذا لعدة دقائق، ثم اتركيه على شفتيك لمدة عشر دقائق.

اغسلي شفتيك من الخليط واستمري مرتين فِيْ الأسبوع وستحصلين على نتائج رائعة فِيْ أسرع وقت.

يجب ترطيب شفتيك باستمرار لأن عملية الترطيب والتقشير من أهم العمليات من حيث إمداد الشفاه.

خليط العسل والجلسرين

مكونات الوصفة –

ملعقة كبيرة من كريم الجلسرين الطبي.

نصف ملعقة كبيرة عسل.

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون.

خطوات التحضير –

تضاف المكونات وتخلط بملعقة خشبية حتى تتجانس تماما.

ثم ضعيه على شفتيك ودلكي جيداً لمدة دقيقتين، ثم اتركيه على شفتيك لمدة عشر دقائق.

اغسلي شفتيك بالماء وكرري هذه الوصفة مرتين فِيْ الأسبوع وستظهر النتائج فِيْ وقت قصير.

مزيج الحَلْيب والرمان

مكونات الوصفة –

ملعقتان كبيرتان من الحَلْيب.

كوب صغير من الرمان.

خطوات التحضير –