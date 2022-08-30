بمؤشرات الحياة الرقمية.. الإمارات ضمن الأفضل عالميًا

كشفت هِيْئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن الإمارات من أفضل دول العالم من حيث مؤشرات الحياة الرقمية.

وذلك بفضل التطور الكبير فِيْ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يؤكد ريادة دولة الإمارات فِيْ التحول الرقمي والخدمات الرقمية.

وأضافت الهِيْئة، فِيْ تقرير بعَنّْوان “أسلوب الحياة الرقمي فِيْ الإمارات”، أنه بناءً على الأرقام المتداولة فِيْ التقارير العالمية ذات الصلة، احتلت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً فِيْ استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بينما احتلت المرتبة الأولى عربياً. العالم والثاني عالميًا فِيْ استخدام الإنترنت. تحتل المرتبة الأولى عربياً والتاسع عالمياً فِيْ التجارة الرقمية.

وأوضح التقرير أن دولة الإمارات كان لها أول حكومة إلكترونية فِيْ المنطقة عام 2001، مشيراً إلَّى أنه طوال هذه المسيرة المليئة بالإنجازات، ترسخت ثقافة الرقمنة كأسلوب حياة يمارسه الأفراد فِيْ المجتمع، وتمارسه مؤسسات الأعمال فِيْ الدولة. سعيهم لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة والفعالية.

بالتفصيل، احتلت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً فِيْما يتعلق بسرعة الإنترنت عبر الهاتف النقال، حيث بلغ متوسط ​​سرعة الإنترنت فِيْ الإمارات 134.48 ميجابايت / ثانية، بينما كان المتوسط ​​العالمي 30 ميجابايت / ثانية.

وذكر أن الإمارات احتلت المرتبة 13 عالمياً فِيْ سرعة الإنترنت الثابت، حيث بلغ متوسط ​​سرعة الإنترنت فِيْ الإمارات 124.7 ميجابايت / ثانية مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 63.46 ميجابايت / ثانية.

وأوضح أن الإمارات احتلت المرتبة الثانية عالمياً فِيْ استخدام الإنترنت، بنسبة 99٪، مقارنة بالمتوسط ​​العالمي البالغ 62.5٪، مشيراً إلَّى أن عدد مستخدمي الإنترنت فِيْ الإمارات بلغ 9،935،967 مستخدماً.

وأشار التقرير إلَّى أن الإمارات احتلت المرتبة الثانية عشرة عالمياً، من حيث الوقت الذي تقضيه فِيْ استخدام الإنترنت عبر الهاتف المحمول بمعدل 0435 ساعة، مقارنة بالمتوسط ​​العالمي البالغ 0343 ساعة، فِيْما احتلت الإمارات المرتبة 11 عالمياً من حيث الوقت. أنفقت على الإنترنت عبر الهاتف النقال. يبلغ استخدام الإنترنت عبر أجهزة الكَمْبيوتر 0401 ساعة، مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 0314 ساعة.

وذكر أن دولة الإمارات تحتل المرتبة العاشرة عالمياً فِيْ متوسط ​​الوقت الذي تقضيه فِيْ استخدام الإنترنت عبر جميع أجهزة “الكَمْبيوتر والجوال” بمتوسط ​​0836 ساعة مقارنة بالمعدل العالمي 0658 ساعة.

وأضاف أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى عالمياً فِيْ نسبة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مقارنة بعدد السكان بنحو 106٪، مقارنة باستخدام العالم لمواقع التواصل الاجتماعي والبالغة 58.4٪، والإمارات فِيْ مشاركة تفوق عدد السكان فِيْ مواقع التواصل الاجتماعي على المتوسط ​​العالمي بنسبة تصل إلَّى 200٪. .

وأشار التقرير إلَّى أن الإمارات جاءت ضمن أفضل 20 عالمياً فِيْ استخدام الفِيْديوهات الرقمية كَمْصدر للتعلم بنسبة 50٪، بينما احتلت المرتبة الأولى عالمياً فِيْ مشاهدة المدونات الرقمية المرئية بنسبة 27.6٪.

على الصعيد الترفِيْهِيْ، احتلت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً فِيْ نسبة ممارسة الألعاب الإلكترونية بنحو 90٪، بينما جاءت فِيْ الجانب الاقتصادي ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً فِيْ نسبة اكتساب السكان للعملات المشفرة بنحو 11.4٪. وفِيْ المجال الطبي جاءت الإمارات ضمن أفضل 20 دولة على مستوى العالم فِيْ نسبة السكان الخاضعين للتشخيص عَنّْ بعد بمتوسط ​​26.4٪.

وأشار إلَّى أن الإمارات تحتل المرتبة التاسعة عالمياً من حيث التجارة الرقمية، وبلغ متوسط ​​نصيب الفرد السنوي من المدفوعات الرقمية فِيْ الإمارات نحو 3775 دولاراً، مقارنة بمتوسط ​​نصيب الفرد السنوي من المدفوعات الرقمية عالمياً، والبالغ 1766 دولاراً.

احتلت الإمارات المرتبة 14 عالمياً فِيْ حجم المشتريات الأسبوعية عبر الإنترنت، حيث تبلغ نسبة سكان الدولة الذين يشترون احتياجاتهم عبر الإنترنت سنويًا حوالي 59٪، والإمارات فِيْ المرتبة 13 عالميًا فِيْ عمليات الشراء الأسبوعية عبر الإنترنت باستخدام الهاتف المحمول، حيث نسبة السكان الذين يشترون احتياجاتهم عبر الإنترنت باستخدام الهاتف أسبوعياً حوالي 32.4٪.

وأشار التقرير إلَّى أن الإمارات كانت من بين أفضل 20 دولة على مستوى العالم فِيْ المحتوى الرقمي، حيث بلغت نسبة سكان الإمارات الذين يشترون مجموعة متنوعة من المحتوى الرقمي عبر الإنترنت حوالي 68.1٪، بينما احتلت الدولة المرتبة التاسعة عالمياً من حيث مشتريات الطعام المنزلي الأسبوعي.، حيث بلغت نسبة سكان الدولة الذين يصلون إلَّى الإمارات العربية المتحدة والذين يتسوقون لاحتياجاتهم الغذائية عبر الإنترنت أسبوعيًا حوالي 33.4٪.

احتلت الإمارات المرتبة 12 عالمياً فِيْ الوقت الذي تقضيه على مواقع التواصل الاجتماعي بمعدل 0435 ساعة، بينما احتلت المرتبة 11 عالمياً فِيْ متوسط ​​عدد منصات التواصل الاجتماعي المستخدمة، وجاءت الإمارات ضمن أفضل 20 عالمياً فِيْ استخدام شبكات التواصل الاجتماعي. للبحث عَنّْ العلامات التجارية. بنسبة 48.8٪، بينما احتلت المرتبة 13 عالمياً فِيْ استخدام الشبكات الاجتماعية لأغراض العمل بنسبة 28٪.

وبحسب التقرير، بلغت نسبة إعلانات فِيْسبوك الاجتماعية فِيْ الإمارات 82.5٪، مقارنة بنسبة إعلانات فِيْسبوك التي بلغت 34.1٪ عالمياً، وبذلك احتلت الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً، والإمارات فِيْ المرتبة الخامسة عالمياً فِيْ نسبة إعلانات يوتيوب الاجتماعية. بلغ نحو 93.4٪ مقارنة بالمعدل العالمي 37.7٪.

احتلت الإمارات المرتبة السادسة عالمياً فِيْ نسبة الوصول إلَّى إعلانات إنستجرام فِيْ الإمارات بنسبة 60.2٪ مقارنة مع النسبة العالمية البالغة 23.9٪، بينما جاءت الإمارات فِيْ المرتبة الثانية عالمياً فِيْ نسبة الوصول إلَّى إعلانات Tik Tok بنحو 81.3٪ مقارنة إلَّى النسبة العالمية البالغة 15.9٪.

احتلت الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً فِيْ نسبة إعلانات لينكد إن التي بلغت 69٪، مقابل النسبة العالمية البالغة 14.6٪، فِيْما جاءت الإمارات فِيْ المرتبة الثامنة عالمياً فِيْ نسبة الوصول إلَّى إعلانات سناب شات بنحو 37.2٪، مقابل النسبة العالمية 9٪. احتلت الإمارات المرتبة الثامنة عالمياً فِيْ نسبة الوصول إلَّى إعلانات تويتر بنسبة 28.1٪، مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 7.1٪.