بمسحة واحدة إزالة شعر الوجه بدون ألم نهائي بالملح والفازلين لن تصدقي مفعوله السريع

الفازلين والملح لازالة شعر الوجه. يعتبر الفازلين من المرطبات التي لها فوائد عديدة للشعر والبشرة، فهُو يعمل على تجديد الخلايا الميتة المتراكَمْة فِيْ الجلد وإعطاء لون موحد للبشرة، كَمْا أنه يزيل الشعر الزائد من الجسم والبشرة بسرعة. وبطريقة غير مؤلمة يعتبر الملح من المقشرات الطبيعية التي تزيل السمرة والتصبغات من الجلد نتيجة التعرض لأشعة الشمس المباشرة، لذلك سنوفر لك عزيزتي فِيْ هذا المقال وصفات طبيعية لإزالة الشعر الزائد من الوجه.

وصفة لإزالة شعر الوجه الزائد بالفازلين

المكونات

ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبي.

ملعقتان من نبات السعد من العطار.

تحضير الوصفة بالفازلين لإزالة الشعر الزائد

نخلط الفازلين مع نبات السعد حتى نحصل على عجينة طرية، ثم نضع الخليط على الوجه والأماكن التي نريد إزالتها ونتركه يعمل لمدة ربع ساعة.

نمسح الخليط بالقطن ثم نغسل الوجه بالماء.

هذه الوصفة تزيل شعر الوجه بسهُولة دون ألم، حيث أن الفازلين من المرطبات التي تمنح البشرة نعومة وترطيب مزدوج، حيث ترغب جميع النساء فِيْ إزالة الشعر من الوجه والأماكن غير المرغوب فِيْها، ونبتة السعد لديها القدرة على إزالة شعر الوجه بسرعة وبدون أي مجهُود فهِيْ من الطرق السهلة والبسيطة لإزالة شعر الوجه بعكس الطرق المؤلمة لإزالة الشعر الزائد.

تحضير وصفة ملح لإزالة شعر الوجه الزائد

المكونات

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة كبيرة كركَمْ.

حَلْيب للعجن.

حضري وصفة سحرية لإزالة الشعر من الجلد بالملح

نحضر وعاء ونخلط الملح مع الكركَمْ بداخله، ثم نضيف الحَلْيب لنحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة فريدة فِيْ الوجه.

ضعي المزيج على الأماكن التي يوجد بها الشعر واتركيه لمدة عشر دقائق حتى يجف تمامًا، ثم اغسلي وجهك جيدًا بالماء.

بعد هذه الوصفة ستحصلين على وجه خالي من أي شعر، حيث أن الوصفة تحتوي على الكركَمْ القادر على إزالة الشعر الزائد من الوجه، كَمْا أن لها فوائد عديدة لتقشير البشرة والحصول على بشرة نضرة ومشرقة خالية من الشوائب. .