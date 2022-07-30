بمسحة واحدة تنظيف وتلميع حنفِيْات الحمام والمطبخ والتخلص من الجير والأصفرار فِيْ غضون دقائق

من المعروف أن الحنفِيْات سواء المطبخ أو الحمام تحتاج إلى التنظيف المستمر واليومي حتى لا تتراكَمْ فِيْها الترسبات الكلسية وهِيْ بيضاء اللون مما يجعل مظهرها غير مرغوب فِيْه. الاستخدام المتكرر للصابون أو الشامبو وغير ذلك، كل هذه الأشياء تساعد فِيْ تكوين طبقات من الترسبات الكلسية على الحنفِيْات، وهذا من الأشياء التي تزعجهن، فِيْقوم السيدات بغسلهن، ويتم ذلك باستخدام مسحوق منظف وقطعة. من السلك السميك، حيث يتم استخدامه لإزالة الترسبات الكلسية، ولكن بعد عدة ساعات سوف يظهر مرة أخرى، بالإضافة إلى أن السلك السميك لا يصلح عند تنظيفه لأنه يغير لون الحنفِيْات ويظهر الصدأ، لذلك يوصى دائمًا بتجنب استخدام الأسلاك السميكة عند تنظيف جميع الحنفِيْات حيث نجد عددًا كبيرًا من النساء اللائي يلجأن إلى استخدام المنظفات الجاهزة المباعة فِيْ الأسواق لتنظيفها ولكن لا يمكنهن التنظيف جيدًا.

مكونات خليط الكلور لتنظيف الصنابير

كوب كبير من الماء الدافئ.

نصف كوب كبير مبيض.

نصف كوب خل أبيض.

ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق الغسيل.

قطعة من السلك الناعم.

كيفِيْة عمل خليط الكلور لتنظيف الصنابير