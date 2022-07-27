بمسحة واحدة وصفة جهنمية لتنظيف شفاط المطبخ والحمام وإزالة الدهُون والأوساخ فِيْ دقائق

يعد تنظيف شفاط المطبخ من الأمور المنزلية المهمة لأن شفاط المطبخ جزء لا يتجزأ من الأجهزة المنزلية ولأن شفاط المطبخ ينظف المطبخ من الأبخرة الناتجة عن الأطعمة المقلية والمحمصة وبخار الماء والدخان من المطابخ والدهُون والزيوت . صابون دافئ بالكلور والسائل وصودا الخبز، يمكنك عمل هذه الوصفة بنفسك فِيْ المنزل لأن هذا سيوفر عليك الكثير من المال، وباستخدام هذا المزيج الطبيعي ستحافظ على صحتك لأنها كلها عناصر طبيعية على عكس الاستخدام من منتجات الصابون الصناعية والكيميائية التي تسبب تهِيْج واحمرار الجلد وظهُور طفح جلدي على اليدين مما يسبب صعوبة فِيْ التنفس لرائحتها النفاذة.

مكونات لتنظيف اغطية البوتاجاز

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون

ملعقتان صغيرتان من صودا الخبز

ثلاث ملاعق كبيرة من الأمونيا

ثلاثة أكواب كبيرة من الماء الدافئ

ملعقتان صغيرتان من الكلور

ملعقتان صغيرتان من الصابون السائل

ثلاث ملاعق صغيرة من صودا الخبز

ملعقتان صغيرتان من صودا الخبز

نصف كوب كبير من الخل الأبيض

اسفنجة نظيفة

كيفِيْة عمل خليط تنظيف لأغطية المطبخ