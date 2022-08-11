بمشاركة الهلال.. تعرف على مَوعِد طرح تذاكر مباراة كأس لوسيل

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العالم، مَوعِد طرح تذاكر مباراة سوبر لوسيل التي ستجمع نادي الهلال وبطل الدوري المصري لهذا الموسم.

وتأتي المباراة التي طال انتظارها مع حفل افتتاح ملعب لوسيل لكأس العالم، والذي سيستضيف نهائي مونديال قطر 2022.

وأكدت اللجنة أن تذاكر مباراة الهلال وبطل الدوري المصري، التي ستقام يوم 9 سبتمبر الجاري على استاد لوسيل الذي سيستضيف مباريات مونديال 2022، سيتم الإعلان عَنّْها الخميس المقبل عبر موقع الفِيْفا الرسمي. .

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يشار إلَّى أن الزمالك يتصدر تصنيف الدوري المصري الممتاز برصيد 72 نقطة منذ 4 أيام من النهاية متقدما على “الوصيف” بيراميدز برصيد 65 نقطة و “الثالث” الأهلي برصيد 62 نقطة. النقاط واللعبة المؤجلة.