أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، النسخة الأولى من الدوري السعودي الممتاز للسيدات، بمشاركة 8 فرق، وهِيْ النصر (منتخب المملكة النسائي سابقاً)، الهلال (فريق التحدي السعودي للسيدات سابقاً. اليمامة، نسور جدة، شالة الشرقية، العسافة، سما ومراس، أن الموسم الجديد سيبدأ يوم 13 أكتوبر بنظام ذهابا وإيابا، بمجموع 56 مباراة.

وافق الاتحاد السعودي على إنشاء دوري الدرجة الأولى، بمشاركة 17 فريقًا، وهم الرياض، الهمة، النسور الذهبية، اتحاد النسور، الترجي (فريق واحة السيدات سابقًا)، المتحد، فِيْليج، آل. ليث الأبيض، النورس، سحم النسائي، الأمل، عكاظ، مجد الغربية، نجمة جدة، التهامي، كبرياء جدة وفِيْنيكس، والتي ستنتشر على ثلاث مناطق، تبدأ الدوري يوم 11 نوفمبر بنظام محلي. وزائر (إقليمي).

سيتم تحديد بطل الدرجة الأولى من خلال الجولات النهائية للدوري، بنظام خروج المغلوب، بدءًا من ربع النهائي، والتي تُلعب بين المتأهلين من دور المجموعات، على أن يتم ترقية بطل الدرجة الأولى إلَّى الدوري الإنجليزي الممتاز. فِيْ النسخة المقبلة، ليحل محل آخر حامل فِيْ الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي سينزل إلَّى الدرجة الأولى.

وافق الاتحاد السعودي لكرة القدم على دعم مالي لأندية الدوري الممتاز، حيث سيحصل كل فريق على 250 ألف ريال، فِيْما سيحصل كل فريق من الدرجة الأولى على دعم مالي قدره 50 ألف ريال.

من جهتها أشادت لمياء بنت إبراهِيْم بن بهِيْان عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المشرف العام على إدارة كرة القدم النسائية بالدعم الذي يحظى به قسم كرة القدم النسائية من مجلس إدارة السعودية. وأشار اتحاد الكرة إلَّى أن الاتحاد يحرز تقدما مطردا وفق استراتيجية طموحة للنهُوض بكرة القدم النسائية والارتقاء بها إلَّى أعلى المستويات، حيث نشهد ثمار هذا الدعم من خلال إطلاق الدوري الممتاز والدوري الدرجة الأولى.

أشارت مديرة إدارة كرة القدم النسائية علياء بنت عبدالعزيز الرشيد، إلَّى أن كرة القدم النسائية فِيْ المملكة تخطو حاليًا خطوات مهمة نحو تطوير المنافسات النسائية، بعد النجاح الكبير الذي حققته منافسات كرة القدم النسائية فِيْ نسختها الأولى لعام 2022. -2022. الموسم، بمشاركة 16، إنطلاق الدوري الممتاز والدرجة الأولى لموسم 2022-2023، بمشاركة 25 فريقًا، سيساهم بشكل مباشر فِيْ رفع مستوى المنافسة، وسيسمح للاعبين بتطوير أسلوبهم. ومستوى اللياقة البدنية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على المنتخب الوطني للسيدات فِيْ المنافسات المقبلة.

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