“بمشاركة الهلال والنصر والاتحاد”.. مَوعِد قرعة السوبر السعودي

وينتظر الشارع الرياضي قرعة كأس السوبر السعودي 2022 التي ستشهد مشاركة 4 أندية لأول مرة فِيْ التاريخ.

أندية الهلال والنصر والاتحاد والفِيْحاء تشارك فِيْ النسخة الجديدة من كأس السوبر السعودي.

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– مشاركة الهلال والفِيْحاء بطلي الدوري والكأس على التوالي مع الاتحاد والنصر. بعد أن احتل المركز الثاني والثالث فِيْ دوري 2022-2022.

مَوعِد قرعة كأس السوبر السعودي

وفِيْ هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي عَنّْ مَوعِد قرعة كأس السوبر السعودي 2022.

وأعلن العصيمي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن القرعة ستقام، بعد انتهاء مشاركة المنتخب السعودي فِيْ مونديال 2022، التي ستستضيفها الدوحة، قطر، فِيْ الأشهر القادمة من نوفمبر وديسمبر.

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وتأتي السعودية فِيْ المجموعة الثالثة لكأس العالم 2022 إلَّى جانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

يحتمل أن يلتقي الهلال والنصر أو الاتحاد فِيْ نصف نهائي كأس السوبر السعودي المقبل.