بمشاركة رابح صقر وتامر حسني.. الكشف عَنّْ معدل أجور الفنانين بمهرجان جرش

بعد الارتباك الذي أحدثته “ملصقات” حفل مهرجان جرش الذي يقام فِيْ 28 تموز ويستمر حتى 6 آب كشف المدير التنفِيْذي للمهرجان مازن قعوار عَنّْ متوسط ​​رواتب الفنانين الأردنيين والعرب المشاركين فِيْ المهرجان. هُو – هِيْ.

وأعلن قعوار أن رواتب الفنانين العرب ستبلغ فِيْ المتوسط ​​300 ألف دينار أردني (أكثر من 400 ألف دولار)، فِيْما ستبلغ رواتب الفنانين الأردنيين 250 ألف دينار أي ما يقارب 350 ألف دولار.

وأشار المدير العام، فِيْ تصريحات لقناة “المملكة” المحلية، إلَّى أن هناك نجمتين عربيتين ستؤديان حفلات على المسرح الجنوبي مجانًا، دون الحصول على أي مكافأة مالية، لكنها لم تكشف عَنّْ هُويتهما.

وأشار مازن قعوار إلَّى أن ميزانية المهرجان بلغت 900 ألف دينار وسداد 100 ألف ديون سابقة لمهرجان 2022.

كَمْا أكد أن رواتب المطربين تصل إلَّى 7000 دينار (9500 دولار)، وأدناها حوالي 1000 دينار (1400 دولار).

أما بالنسبة للموسيقيين، فسيعمل كل عازف فِيْ نشاطين أو ثلاثة، وتتراوح رواتبهم بين 750 – 1000 دينار (1000 – 1400 دولار).

وأوضح قعور فِيْ تصريحاته “رواتب الفنانين متفاوتة وتم أخذ جوانب عديدة بعين الاعتبار، والجميع متفق على أن مهرجان جرش له بعد سياسي وجغرافِيْ وتاريخي وثقافِيْ وفني واجتماعي. حاول إرضاء جميع الأطراف “.

واعتبر المدير التنفِيْذي أن الميزانية متواضعة، لافتاً إلَّى أن الراعي الرئيسي للمهرجان هُو وزارة السياحة ممثلة بهِيْئة تنشيط السياحة، وكان الدعم من الفنادق والمواصلات وأشياء كثيرة.

وتحدثت عَنّْ مصادر أخرى للدعم “الجيش دعم المهرجان لوجستياً، وقدمت مديرية الأمن العام كل الأمور اللوجستية، بما فِيْ ذلك الدفاع المدني والمراقبة، وأمانة عمان فعلت أشياء كثيرة، مثل التبخير وإزالة الأعشاب الضارة وغيرها. . “

يشار إلَّى أن شمعة الاحتفالية ستضاء يوم 27 يوليو الجاري فِيْ دورتها السادسة والثلاثين معلنة انطلاق فعالياتها الثقافِيْة والفنية المتنوعة بمشاركة واسعة محلية وعربية ودولية.

ومن أبرز النجوم العرب المشاركين تامر حسني وعاصي الحلاني ورابح صقر وزياد برجي وفايا يونان وماجد الرسلاني ومحمود التركي وغيرهم.

أثارت تصاميم الفنانين الذين شاركوا فِيْ مهرجان جرش جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، واستهزأ الجمهُور بصورهم بعد أن نشرتها إدارة المهرجان على صفحتهم الموثقة على فِيْسبوك، قبل تغييرها بسبب الضجة.