بمشاركة ساسي ..الدحيل يخسر برباعية من الوكرة في الدوري القطري

وخسر فريق الدحيل الأول لكرة القدم أمام نظيره الوكرة بنتيجة 4-2 في الجولة الأولى من دوري نجوم قطر التي جمعت الفريقين على استاد المدينة التعليمية.

افتتح مدافع الوكرة مراد ناجي التسجيل في الدقيقة 15 بهدف في مرماه.

وسجل لاعب نادي الوكرة ترينت سينسبري في الدقيقة 45 الهدف الثاني قادم من مراد ناهي بعد عرضية من ركلة ركنية.

وسجل الدحيل الهدف الثاني في الدقيقة 50 عن طريق الكيني مايكل أونجا بعد عرضية نموذجية من إدميلسون.

وسرعان ما عادل الوكرة التعادل عبر الأنجولي دالا جيلسون في الدقيقة 54، مستغلا خطأ دفاعيًا لانتزاع الكرة منه ثم تفادي الدفاع ووضعها في الشباك.

وتقدم فريق الوكرة بهدف ثالث في الدقيقة 67 من ركلة جزاء سجلها الإيراني أوميد أمير إبراهيمي.

وسجل الوكرة الهدف الرابع في الدقيقة 90 من المباراة عن طريق الأنجولي جاستينيو دالا.

ويتصدر فريق الوكرة جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 3 نقاط بفارق هدف بين العربي والمرخية.