بمشاركة طارق حامد وحجازي.. اتحاد جدة يفوز على سالزبورج النمساوي برباعية وديًا

تمكن الفريق الأول لنادي اتحاد جدة لكرة القدم من الفوز بتجربته الودية الثانية على أرض الملعب النمساوي، أمام نظيره من سالزبورغ، بأربعة إلى ثلاثة، مساء الأحد.

شارك الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد بشكل أساسي مع فريق كرة القدم الأول لنادي اتحاد جدة في المباراة.

وكان فريق اتحاد جدة الأول لكرة القدم قد تغلب على نظيره لوسيرن في أول مباراة ودية بهدف لم يرد عليه.

وفي المباراة الودية، سجل أول فريق لكرة القدم في اتحاد جدة هدفاً ضد رومارينهو وأحمد شراحيلي وهارون كمارا.

سيبدأ أول فريق كرة قدم لنادي الاتحاد جدة مشواره في الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023، في مواجهة فريق العدالة يوم 26 أغسطس.

أنهى اتحاد جدة الموسم الماضي في الدوري السعودي للمحترفين، واحتل المركز الثاني برصيد 65 نقطة.