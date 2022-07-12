بمشاركة “مصدر” الإماراتية.. أول محطة عائمة لطاقة الرياح البحرية فِيْ العالم

تشارك شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، فِيْ مشروع أول محطة عائمة لطاقة الرياح البحرية فِيْ العالم.

تبلغ طاقة مصنع Hywind 30 ميغاوات ويقع قبالة ساحل أبردينشاير فِيْ اسكتلندا، حيث تبلغ قيمة المشروع 210 ملايين جنيه إسترليني (249 مليون دولار).

مصدر حصص ربع سنوي

تبلغ نسبة مشاركة “مصدر” فِيْ المشروع حوالي (25٪) وستات أويل (75٪).

المحطة التي بدأت عملها فِيْ عام 2017، تضم حوالي 5 توربينات رياح عائمة، قدرة كل منها 6 ميغاواط، بطاقة إنتاجية إجمالية 30 ميغاواط، ويتم تركيبها فِيْ قاع البحر على عمق يصل إلَّى 120 مترًا.

تنتج المحطة طاقة كهربائية تكفِيْ لنحو 22 ألف منزل وتساهم فِيْ تجنب انبعاث 63 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

شراكات أخرى

بالإضافة إلَّى هذا المشروع، تشارك مصدر أيضًا مع Statoil فِيْ مزرعة الرياح البحرية Dudgeon بقوة 402 ميجاوات.

تحتوي محطة طاقة الرياح البحرية العائمة على نظام تخزين للطاقة وتم منحها أفضل محطة طاقة رياح بحرية باستخدام أحدث التقنيات لعام 2017.

تطوير مشاريع الطاقة المتجددة

فِيْ يونيو الماضي، أعلنت شركة أبوظبي “مصدر” عَنّْ توقيع اتفاقيات مع وزارة الطاقة الأذربيجانية لتطوير مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة.

قالت شركة مصدر، إحدى الشركات العالمية الرائدة فِيْ مجال الطاقة المتجددة، إن الاتفاقيات لها قدرة إنتاجية مؤكدة إجمالية قدرها (4000 ميغاواط) فِيْ امتياز حصري، مع الحق فِيْ تطوير (6000 ميغاواط) إضافِيْة كَمْرحلة ثانية. وبذلك تصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية لهذه المشاريع إلَّى (10000 ميغاواط) وهِيْ الأكبر فِيْ تاريخ أذربيجان.

وتشمل الاتفاقيات تنفِيْذ مشاريع طاقة الرياح البرية بقدرة 1000 ميغاواط، وأخرى فِيْ مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1000 ميغاواط، بالإضافة إلَّى اتفاقية لتطوير مشاريع متكاملة لطاقة الرياح البحرية والهِيْدروجين الأخضر مع بسعة 2000 ميغاواط.

شركة عالمية رائدة

تأسست شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” فِيْ عام 2006، وهِيْ شركة عالمية رائدة فِيْ مجال الطاقة المتجددة والتنمية الحضرية المستدامة.

تهدف الشركة إلَّى المساهمة فِيْ ترسيخ الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة فِيْ قطاع الطاقة العالمي، فضلاً عَنّْ دعم تنويع اقتصادها ومصادر الطاقة لصالح الأجيال القادمة.

تقوم “مصدر” بتطوير مشاريع طاقة متجددة قابلة للتطبيق تجاريًا فِيْ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق العالمية، وتدعم الابتكار فِيْ مجال التكنولوجيا النظيفة، وتبني واحدة من أكثر مدن العالم استدامة، وتوفر منصات متخصصة فِيْ المعرفة والأعمال لتحفِيْز المزيد من النمو فِيْ قطاع الطاقة. مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، وبالتالي خلق مصادر جديدة للدخل لدولة الإمارات العربية المتحدة على المدى الطويل.

تدعم “مصدر”، المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، جهُود دولة الإمارات لبناء اقتصاد المعرفة. على مدار العقد الماضي، ساهمت الشركة فِيْ دفع عجلة نمو قطاع الطاقة المتجددة فِيْ العالم العربي، مما عزز قدرة قطاع الأعمال على المساهمة فِيْ تحقيق أهداف أجندة الاستدامة العالمية.