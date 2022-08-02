بمقادير مظبوطة وطرية أعملي عيش الشاورما على أصوله بخطوات سهلة وبطعم زي الجاهز

الشاورما من الأطعمة التي لا يختلف مذاقها عن مذاقها، وكثير من الناس يوافقون على تناولها بكثرة، والبعض يشتري الشاورما، فهِيْ من الخيارات الأولى عند الشعور بالجوع، ولا ننصح بشراء سندويشات الشاورما فِيْ المطاعم. لكننا سنعرفك كيف تصنع جليد الشاورما بنفس الطعم والشكل الذي تقدمه المطاعم، وخبز الشاورما يتكون من الطحين والماء والملح والسكر والخل والحَلْيب والخبز، وهِيْ مفِيْدة لصحة الإنسان، لأنه يحتوي على دقيق يحتوي على بروتينات يحتاجها الجسم لبناء الخلايا والعضلات، ويحتوي على الحَلْيب الذي يحتوي على الكالسيوم الذي يقوي العظام والأسنان ويقيها من الهشاشة والضعف.

مقادير خبز الشاورما

ثلاثة أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض منخول

كوبين كبيرين من الماء الدافئ

ربع ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة سكر

ملعقة صغيرة خل.

ثلاث ملاعق كبيرة حَلْيب بودرة

ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية جافة

طريقة عمل خبز الشاورما