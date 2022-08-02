بمقادير مظبوطة وطرية أعملي عيش الشاورما على أصوله بخطوات سهلة وبطعم زي الجاهز

الشاورما من الأطعمة التي لا يختلف مذاقها عن مذاقها، وكثير من الناس يوافقون على تناولها بكثرة، والبعض يشتري الشاورما، فهِيْ من الخيارات الأولى عند الشعور بالجوع، ولا ننصح بشراء سندويشات الشاورما فِيْ المطاعم. لكننا سنعرفك كيف تصنع جليد الشاورما بنفس الطعم والشكل الذي تقدمه المطاعم، وخبز الشاورما يتكون من الطحين والماء والملح والسكر والخل والحَلْيب والخبز، وهِيْ مفِيْدة لصحة الإنسان، لأنه يحتوي على دقيق يحتوي على بروتينات يحتاجها الجسم لبناء الخلايا والعضلات، ويحتوي على الحَلْيب الذي يحتوي على الكالسيوم الذي يقوي العظام والأسنان ويقيها من الهشاشة والضعف.
مقادير خبز الشاورما
- ثلاثة أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض منخول
- كوبين كبيرين من الماء الدافئ
- ربع ملعقة صغيرة ملح
- ربع ملعقة صغيرة سكر
- ملعقة صغيرة خل.
- ثلاث ملاعق كبيرة حَلْيب بودرة
- ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون
- 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية جافة
طريقة عمل خبز الشاورما
- نقوم أولاً بإعداد وعاء كبير، ثم نضع فِيْه الدقيق الأبيض المنخل والملح والسكر ومسحوق الحَلْيب، ثم نضع كوبًا من الماء الدافئ مع خميرة فورية جافة ونقلب حتى تذوب الخميرة تمامًا.
- ثم نصنع حفرة فِيْ وسط الدقيق، ثم نسكب خليط الخميرة والماء، ثم نضعها فِيْ وسط الدقيق، ثم نضيف إليها الخل الأبيض، ثم نبدأ عملية العجن باليد حتى جميع مكونات خبز الشاورما متداخلة
- حتى نحصل على عجينة متماسكة وناعمة.
- ثم نقطع العجين إلى كرات متوسطة الحجم ونضعها فِيْ صينية مدهُونة بالقليل من الزيت، ثم نتركها لمدة ساعة إلى ساعتين حتى تختمر وتتضاعف حجمها.
- ثم نجهز مقلاة غير لاصقة، ثم نضع فِيْها زيت الزيتون ونضع كرة العجين فِيْها، ثم نمدها جيداً حتى تأخذ شكل دائرة ويكون رغيف الشاورما بحجم المقلاة.
- ثم نتركها حتى تنضج من الجهتين، ليكون خبز الشاورما جاهزاً، وألف صحة لك ولعائلتك.