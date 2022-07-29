بمقادير مظبوطة وغير مكلفة أعملي الغريبة على أصولها بطعم دايب دوب وبطريقة ألذ من محَلْات الحَلْويات

الغريبة هِيْ من ألذ أنواع الحَلْويات التي تشتهر فِيْ العالم، وعادة ما تصنع فِيْ المناسبات والأعياد، إلى جانب العديد من الحَلْويات الأخرى، بما فِيْ ذلك البيتي فور، المعمول، البسكويت، وأكثر من ذلك بكثير. مذاقها لذيذ ولذيذ ورائحتها جذابة والجميع يحبها، وغريب معروفة ببيعها بأعلى الأسعار ولهذا تفضل جميع الأمهات خبزها فِيْ المنزل لأنها لم تعد باهظة الثمن مثل غريب.
مكونات العمل الفضائي
- ثلاثة أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض منخول.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- كوب كبير من السكر البودرة.
- كوب كبير سمن محَلْي أو زبدة طرية.
- ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيليا.
- كَمْية كافِيْة من المكسرات المطحونة.
طريقة عمل غريبة
- نحضر طبق عميق ونضع فِيْه كوب كبير من السمن أو نضيف زبدة طرية ونحضر خفاقة بيض كهربائية ونشغلها على أعلى سرعة.
- نستمر فِيْ خفق الزبدة حتى يصبح لونها فاتح وقوامها كريمي ورقيق، ثم نضيف كوب كبير من السكر البودرة.
- قم بتشغيل اللوح مرة أخرى وبدون توقف عن الخلط، أضف ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيليا واخلطهم لمدة عشر دقائق تقريبًا.
- ثم نحضر طبقًا آخر ونضع ثلاثة أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض المنخول وملعقة صغيرة من مسحوق الخبز.
- اخلطي المكونات الجافة معًا، ثم أضيفِيْ المزيج الجاف إلى خليط الزبدة، لكن تدريجيًا، مع الاستمرار فِيْ العجن بيديك للحصول على عجينة متماسكة وناعمة وسهلة التشكيل.
- بعد ذلك يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية ويتم إحضار صينية خبز ودهنها بالسمن، ثم نقوم بتشكيل عجينة غريبة بحيث تكون على شكل كرات متوسطة الحجم.
- بمجرد الانتهاء، نضع الكرات الغريبة على الصينية ونضغط عليها ونزينها بالمكسرات ونضعها فِيْ الفرن ونتركها تتحول إلى اللون الذهبي.