بمقادير مظبوطة وغير مكلفة أعملي الغريبة على أصولها بطعم دايب دوب وبطريقة ألذ من محَلْات الحَلْويات

الغريبة هِيْ من ألذ أنواع الحَلْويات التي تشتهر فِيْ العالم، وعادة ما تصنع فِيْ المناسبات والأعياد، إلى جانب العديد من الحَلْويات الأخرى، بما فِيْ ذلك البيتي فور، المعمول، البسكويت، وأكثر من ذلك بكثير. مذاقها لذيذ ولذيذ ورائحتها جذابة والجميع يحبها، وغريب معروفة ببيعها بأعلى الأسعار ولهذا تفضل جميع الأمهات خبزها فِيْ المنزل لأنها لم تعد باهظة الثمن مثل غريب.

مكونات العمل الفضائي

ثلاثة أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض منخول.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كوب كبير من السكر البودرة.

كوب كبير سمن محَلْي أو زبدة طرية.

ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيليا.

كَمْية كافِيْة من المكسرات المطحونة.

طريقة عمل غريبة